تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل صديقته بالشروق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، الاثنين، تجديد حبس المتهم بالتعدي على إحدى الفتيات والاستيلاء على مبلغ مالي منها بمدينة الشروق، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، حيث تلاحظ لهم وجود إحدى الفتيات ملقاة على الأرض، وفى حالة إعياء شديدة ومصابة بجرح بالرأس وبسؤالها قررت بأنها قامت بترك مسكنها بمحافظة سوهاج عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى من والدها بتحريض من صديقها، وقام باصطحابها لمكان العثور عليها وتعدى عليها بالضرب باستخدام قالب طوب فأغشى عليها فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واستيلائه على المبلغ المالي بحوزتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.