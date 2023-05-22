أعلنت وسائل اعلام محلية، اليوم الاثنين، عن استعدادات أخيرة لدخول رائدي الفضاء السعوديين محطة الفضاء الدولية، وفق قناة العربية السعودية .

وأضافت الوكالة أن مهمة الفضاء السعودية علي وريانة داخل المحطة الدولية، مشيرة الى رائدا الفضاء السعوديان ريانة وعلي يدخلان إلى محطة الفضاء الدولية.



وتسعى الدول العربية والخليجية خلال هذه الفترة، لنجاح على المستوى العالمي والريادة عالمياً فبعد النجاح في عدة قطاعات أهمها السياحة والنفط وغيرها بدأت دول الخليج في البحث عن العلوم المختلفة وخاصة علوم الفضاء.

كما تسعي دول الخليج الي ان تكون محطة هامة في العالم للبحث في علوم الفضاء وارسال الاقمار الصناعية ومواكبة التطور العالمي، وقد أنشأت السعودية المجلس الأعلى للفضاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعديل هيئة الاتصالات لتكون تحت اسم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ليكثر معه الحديث عن الاستثمارات والصناعات المتوقعة في هذا المجال.

بينما أعلنت المملكة العربية السعودية عن إرسال رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الحالي، إحداهما سيدة، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وخلال الفترة الماضية، أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر وطنية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى، وكذلك يهدف البرنامج أيضاً إلى تأهيل رواد الفضاء السعوديين للمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء.



وبعد ما يقرب من 6 أشهر فقط من أطلاق الهيئة، قالت وكالة الأنباء السعودية، ، إن رائدة الفضاء ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني سينضمان إلى طاقم مهمة فضائية تنظمها سبايس إكس بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً.

