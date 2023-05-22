الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يوجه بالتكفل بحالة طفل متسرب من التعليم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي للإعلامية عزة مصطفى، ووجه بالتكفل بحالة الطفل محمد الذي ترك المدرسة وتسرب من التعليم، ليساعد في إعالة والدته المطلقة وإخوته الأربعة.

قال محمد خلال تقرير عرضته الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على "صدى البلد"، إن جده يعمل في مطعم ويعمل هو وشقيقته الكبيرة في مصنع؛ للمساعدة في البيت. 

كشفت الجدة أن زوجها يبلغ من العمر 85 سنة، وعاد للعمل ليتمكن من الإنفاق على أحفاده بعد أن طلقت ابنته، لأن زوجها يتعاطى المخدرات، ولا ينفق عليهم، لافتة إلى أن ابنتها تزوجت وعندها 19 سنة وأنجبت 5 أولاد.

وقال الطفل محمد: "نفسي أرجع المدرسة عشان أعرف أقرأ، ونفسي في شقة ولو إيجار أقعد فيها أنا وأمي وإخواتي".

طفل متسرب من التعليم
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