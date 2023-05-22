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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قريبا صدور ديوان "لا تقصص رؤياك على إخوتك" للمغربي مبارك السريفي

قريبا صدور ديوان
قريبا صدور ديوان " لاتقصص رؤياك على إخوتك "للمغربي مبارك

يصدر قريبا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع  ديوان "لاتقصص رؤياك على إخوتك" للشاعر المغربي الأمريكي الدكتور مبارك السريفي. 

وجاءت كلمة الشاعر أحمد الشهاوي على غلاف الديوان منها: “هذا كتاب شعري مجبول على الحنين إلى المكان الأول”، ومنازل الذكريات، حيث نسترجع الذاكرة ما أختزن، وما ظن صاحبها أن الماضي تلاشي وتلف واندثر، وفي هذا الاسترجاع يتم تطوير اللغة ، والعلاقات التي تأخذ صورا شتى وأبعادا جديدة، وكذلك الهوية الشخصية التي تحمل البصمة والروح في تجليها وفيضها التي تغتني. لكنها لا تتشوه أو تغيب ملامحها أو يغيبها المكان الأخر : فنحن أمام ذاكرة فاومت الضباع.

الكتاب الشعري كتبه صاحبه خشية أن تتلاشى ذاكرته ، ويهزمها النسيان، ويقسو عليها البعد ، وتقددها الغربة. بعد أن غاب كل من حوله أو انقرض؛ ولذا فهو يشتغل بهدوء وجلد على استعادتها من المهاوى التي رأها أمامه ، معترفا بأن "النهر لا يتوقف لأحد " فيذكر نفسه شعريا: كي يظل يقظا وحريصا ومنتبها.

 شاعر اختار الأسى واختار البعد، يرعاه الصمت تلازمه ظلال الماضي التي يبتلعها ويمشي عليها ، كانه في منتصف النهار وقت القيظ .

 مبارك السريفي شاعر يتأمل ذاته في صمت وهدوء ، يتعقب زمنه ؛ كي لا بمحو الخطى رمل هذا الومن ، بل يطارد اللحظات التي تتسرب من بين يده، ولا يعرف الصخب طريقا إليه .

ديوان لاتقصص رؤياك على إخوتك الدكتور مبارك السريفي دار الأدهم للنشر والتوزيع الشاعر أحمد الشهاوي الهوية الشخصية

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