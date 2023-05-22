الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التوكو فوبيا" تصيب النساء بعد الولادة وتحذيرات من خطورتها على الصحة النفسية

التوكو فوبيا
التوكو فوبيا

قالت هبة الأباصيري إن هناك مصطلحا بدأ ينتشر خلال السنوات الأخيرة يعرف بـ"التوكو فوبيا" وهو الخوف من الولادة. 

أضافت هبة، خلال تقديمها برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن التوكو فوبيا يصيب بعض النساء أو الفتيات المقبلات على الزواج، ويكون سببًا في تقليل الفطرة الخاصة بالإنجاب والأمومة. 

أوضحت أن هناك دراسة أمريكية تقول إن نسبة كبيرة من السيدات بدأت تخاف من الولادة، ومن المسئولية والتربية ويأتيهن في بعض الأحيان نوبات من القلق ورغبة الهروب من الزواج بأكمله، حتى لا يتعرضن لفكرة الإنجاب.

من جانبها، قالت منى عبدالغني إن أغلب الزوجات اللائي لا يتلقين الدعم من أزواجهن هنّ من يصبن بهذه الظاهرة. 

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

إحالة أوراق "بواب" للمفتي بتهمة التعدي على طالبة بسيدي جابر

الاضطرابات النفسية.. جرح خفى لـ"النازحين من السودان"

زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق للعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة وباقي المحافظات| درجات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023

انطلاق النسخة الخامسة من معرض «Big 5 Construct Egypt» تحت رعاية مجلس الوزراء 19 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس