"التوكو فوبيا" تصيب النساء بعد الولادة وتحذيرات من خطورتها على الصحة النفسية

قالت هبة الأباصيري إن هناك مصطلحا بدأ ينتشر خلال السنوات الأخيرة يعرف بـ"التوكو فوبيا" وهو الخوف من الولادة.

أضافت هبة، خلال تقديمها برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن التوكو فوبيا يصيب بعض النساء أو الفتيات المقبلات على الزواج، ويكون سببًا في تقليل الفطرة الخاصة بالإنجاب والأمومة.

أوضحت أن هناك دراسة أمريكية تقول إن نسبة كبيرة من السيدات بدأت تخاف من الولادة، ومن المسئولية والتربية ويأتيهن في بعض الأحيان نوبات من القلق ورغبة الهروب من الزواج بأكمله، حتى لا يتعرضن لفكرة الإنجاب.

من جانبها، قالت منى عبدالغني إن أغلب الزوجات اللائي لا يتلقين الدعم من أزواجهن هنّ من يصبن بهذه الظاهرة.