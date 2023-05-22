نائبة تسأل وزير الكهرباء عن مشروعات الربط مع دول أوروبا

قالت نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحكومة قامت ببذل جهد كبير، للتغلب على العجز في ملف الكهرباء والطاقة وإنها تتجه نحو التصدير، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وطالبت عضو الشيوخ وزير الكهرباء بتسليط الضوء على الربط الكهربائي مع الدول الأخرى، سواء أوروبا أو قبرص واليونان.

وسألت عضو الشيوخ عن سياسات الحكومة لرفع كفاءة توليد الكهرباء واستخدام مصادر جديدة ومتجددة لتعظيم العائد من هذا القطاع".

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية مثل اليونان– إيطاليا.