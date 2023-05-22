انطلاق النسخة الخامسة من معرض «Big 5 Construct Egypt» تحت رعاية مجلس الوزراء 19 يونيو

« Big 5 ConstructEgypt» يشهد أكبر حضور من الموردين الدوليين ويتزامن مع انطلاق النسخة الافتتاحية لمعرض مصر للبنية التحتية ومؤتمر الأمن والسلامة

تحت رعاية رئيس الوزراء المصري، معالي الدكتور مصطفى مدبولي، تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض "Big 5 Construct Egypt"، الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في صناعة البناء في مصر، وذلك خلال الفترة من (19 إلى 21 يونيو 2023)بمركز مصر للمعارض الدولية.هذا وتكتسب النسخة الحالية من فعاليات مؤتمر ومعرض "Big 5 Construct"أهمية كبيرة بدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى التزامن مع انطلاق فعاليات معرض مصر للبنية التحتية والمياه وقمة الأمن وأنظمة مكافحة الحرائق والأبنية الذكية ومعرض الشرق الأوسط للطلاء في مصر.

ومن المقرر أن تسلط فعاليات "Big 5 Construct"على مدار أيامه الثلاثة الضوء على عدد من القطاعات الهامة والداعمة لخطط التنمية الطموحة والمستهدفة في مصر، بما يشمل كلًا من المصانع، الآلات، المركبات، مواد وأدوات البناء، واجهات المباني، المنشآت الخاصة والخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة والتواصل العمراني وأنظمة المياه والنفايات، المرافق، التقنيات الذكية، بجانب أنظمة الأمن والسلامة والحريق والمباني الذكية.

وتضم النسخة الحالية من المؤتمر قائمة من العارضين المشاركين في المعرض المقام على مساحة أكبر، مثل شركات جديلة للصناعات المعدنية وشركة سيسكو وماريات وسكوت مصر وشركة Robot للإنشاءات وشركة EDCالهندسية للإنشاءات وشركة منار العمران وشركة جريمك ومجموعة Huaye وشركة حسن علام للمرافق، ونارو جروب، وشركة إيكو للتجارة وشركة Setcons وسمارت ويندو وسمارت هيت.

وفي ظل ارتفاع نسبة الكثافة السكانية في مصر وتواجد سوق البناء المتنامي، يحرص مؤتمر ومعرض "Big 5 Construct"على الجمع بين أهم الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق بهدف اقتناص فرص لا مثيل لها واستكشاف أحدث التقنيات والحلول، لتحقيق نسب نمو عالية مع تنفيذ مشاريع طويلة المدى في البلاد، لذلك من المقرر أن تشهد النسخة الحالية مناقشات متعمقة لهيكلة قطاع البناء بهدف فتح آفاق جديدة من الإمكانات.

من جانبه، قال بن جرينيش، نائب الرئيس الأول لشئون البناء لدى دي إم جي إيفنتس "النسخة الخامسة من "Big 5 Construct Egypt"تعتبر مميزة بصورة خاصة، نظرًا لإنطلاقها بالتزامن مع إطلاق معرض مصر للبنية التحتية والمياه 2023، ويعد إنطلاق هذا الحدث الجديد بمثابة منصة هامة لأبرز الجهات الفاعلة بالقطاع على المستويين الدولي والمحلي بهدف دفع عجلة الابتكار والتعاون والنمو في مجال البنية التحتية، كما يضاف هذا الحدث إلى سلسلة نجاحات شركة "دي إم جي إيفنتس" بمجال تنظيم الفعاليات بأحد الأسواق الأسرع نموًا بقطاع التشييد، يأتى ذلك إلى جانب استضافة قمة الأمن وأنظمة مكافحة الحرائق والأبنية الذكية ".

هذا كما تشهد النسخة الحالية، من معرض مصر للبنية التحتية والمياه، مشاركة شركة حسن علام القابضة كراعي ماسي بالنسخة الافتتاحية، وفي هذا السياق صرح المهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام القابضة، "حرصنا على التواجد والمشاركة بصورة أكبر في هذه النسخة الهامة، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف الأطراف ذات الصلة بمجال عملنا ومشاركة خبرتنا واستكشاف الجديد من الفرص".

تابع، مؤكدًا أن معرض مصر للبنية التحتية والمياه يمثل منصة متميزة نحو إبراز الحلول والتقنيات المبتكرة التي تقدمها الشركة بهدف الإسهام في تحقيق التنمية والنمو للقطاع بأكمله.

في سياق أخر، من المقرر أن تشهد النسخةالثالثة من حفل جوائز "Big 5"للتأثير والخاص بالإحتفاء بنجاحات وإنجازات المؤسسات والمشروعات والأفراد من خلال 20 فئة للجوائز، حيث تم اضافة ثلاثفئات جديدة لتشملمبادرة العام لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري وجائزتي العام لأفضل مدير وأفضل شركة لإدارة المرافق.

هذا وقد تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لتلك الجوائز، والتي ضمت مجموعة الفطيم العقارية، وشركة هيل إنترناشونال ودار الاستشارات الهندسية وشركة طاقة عربية وشركة ماجنوم للتطوير العقاري وشركة سياك للإنشاءات وشركة شنايدر إليكتريك وشركة Edenلإدارة المرافق وشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق وشركة شركة ادارة لخدمات المدن والمنتجعات ومجموعة التزام لإدارة الأصول، إلى جانب مجموعة أخرى من المرشحين، على أن ينعقد الحفل يوم 20 يونيو في فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي القاهرة، وذلك خلال إنعقاد فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر"Big 5 Construct".

كما تشهد فعاليات "Big 5 Construct" إنطلاق النسخة الثالثة من قمة القادة، والتي من المقرر أن تستضيف متحدثين من أصحاب الخبرة بهدف فتح آفاق جديدة للتصميم المستدام والبناء الأخضر، والتطرق إلى الإمكانات غير المستغلة للهيدروجين الأخضر في مصر، وإدارة المرافق وتوطين سلسلة التوريد.

ومن بين المتحدثين المشاركين م. عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، وم. سارة البطوطي، رائدة الأعمال وسفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس مجلس إدارة شركة ECOnsult، ومحمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير،ووليد عبدالفتاح، المدير الإقليمى لشركة هيل إنترناشيونال لإدارة المشروعات.

كما سيتم إجراء أكثر من 30 جلسة حوارية للتطوير المهني المستمر، تجمع خبراء الصناعة والمختصين معًا لمناقشة سبل تحقيق التزام راسخ نحو تحقيق الابتكار في مجالات مواد البناء والنظم ومستقبل التصميم المستدام والبناء الأخضر وتقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" في مجال البنية التحتية للمياه وإنعاش المساحات العمرانية في مصر، وكذلك مستقبل التصميم العمراني.

معرض مصر للبنية التحتية والمياه

وخلال النسخة الافتتاحية من معرض مصر للبنية التحتية والمياه، من المقرر عرض أنظمة التخطيط والهندسة ونظم النقل وشبكات الاتصالات والمرافق اللازمة لتحويل خطة مصر الطموحة للبنية التحتية للبلاد، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات المقدمة من قبل العارضين البارزين،مثل شركة حسن علام القابضة، شركة الخرافي ناشيونال، شركة جى ام سى، شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات، شركة كونكورد وشركة السويدي للبنية التحتية.

كما يستضيف الحدث سلسلة من المحادثات بشأن بناء مدن المستقبل، وتحلية المياه، وإدارة موارد المياه، والتقنيات الذكية بمجال البنية التحتية،ومن ضمن قائمة المتحدثين البارزين: محمد محلب، الرئيس التنفيذي لشركة رواد للهندسة الحديثة ؛ خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل لشمال أفريقيا، ود. رانيا هداية، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر وعمرو القاضي، المدير العام لمؤسسة بيئة مصر.

قمة الأمن وانظمة مكافحة الحرائق والأبنية الذكية

هذا وتناقش النسخة الافتتاحية لقمة الأمن وانظمة مكافحة الحرائق والأبنية الذكية، المنعقد برعاية ECSN ، تطور الذكاء الاصطناعي في نظم المراقبة، والكشف عن الحرائق، والصحة والسلامة المهنية، وأتمتة نظم البناء، وتمكين الشركات المشاركة من تحديد فرص الاستثمار بمصر في المستقبل.

ويشارك في فعاليات القمة علامات تجارية كبرى في القطاعمثل شركة Aivision في رومانيا ومجموعة Voyage Security بمصر وشركة Cryptzo الهندية بالإضافة إلى وكالة السلامة والصحة المهنية البريطانية.

وأكد نائب الرئيس الأول لشؤون البناء لدى دي إم جي إيفنتس، أن قمة الأمن وانظمة مكافحة الحرائق والأبنية الذكيةيمثل إضافة ستسهم بشكل أكبر في تعزيز قيمة مؤتمر ومعرض "Big 5" ومكانته كحدث ريادي بقطاع الإنشاءات في مصر، والذي يعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا البناء الذكي، والتي اكتسبتعبره مزيد من التواجد الفعال بالمنطقة بفضل إسهامه في تعزيز كفاءة المبنى وتعزيز الاستدامة.

معرض الشرق الأوسط للطلاء- مصر

وبالتزامن مع تلك الفعاليات، ينعقد معرض الشرق الأوسط للطلاء،والذي حقق نجاحًا في 13 نسخة أقيمت في القاهرة إلى الآن، وقد حقق مكانة راسخة باعتباره المعرض الوحيد المخصص الذي يوفر فى تواصل عالية المستوى لقطاع الطلاء، حيث أنه سيضم 15 شركة عارضة من 15 دولة بما في ذلك Admix و Bühler و DutCH2 و GalstaffMultiresine و KH Chemicals و NETZSCH و Petrochem و REDAللكيماويات وSafic-Alcan، وغيرها من الشركات، وهو ما يعكس أهمية حضوره من قبل جميع المؤسسات الرائدة في صناعة الطلاء وموردي المواد الخام لمواكبة أحدث المنتجات والتقنيات في قطاع الطلاء.

ومن المتوقع أن تحقق نسخة العام الجاري والفعاليات المتزامنة مزيد من الازدهار في سوق البناء، وتتيح الفرصة للتواصل بشكل مباشر مع متحدثين رفيعي المستوى، وأكثر من 300 شركة، و9 أجنحة دولية،كما يرحب المعرض باستضافة أكثر من 20 ألف مختص، بما في ذلك الممثلون الحكوميون، والمطورون، والمقاولون، والمشرعون، والمختصون بمجال صناعة الطلاء والكيماويات والمختصون بمجال الأبحاث والتطوير، ومسئولي تخطيط المدن والمهندسون والاستشاريون.

ولحضور هذه الفعاليات مجانًا، والتسجيل الآن، برجاء زيارة الموقع التالي:

www.thebig5constructegypt.com