"اعرف بلدك".. عضو بالشيوخ يكرم الفائزين في مسابقة رمضان بالغربية

نظم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية احتفالاً في مدينة طنطا لتوزيع جوائز مسابقة رمضان التي نظمها لأهالى الغربية طوال رمضان الماضى ولمدة 30 يومًا.

قام محمد حازم الجندي عضو لجنة الشباب بحزب الوفد، بتوزيع جوائز المسابقة الرمضانية التى تم إطلاقها بعنوان (اعرف بلدك) على المتسابقين الفائزين بمحافظة الغربية، نيابة عن عضو الشيوخ.

وتأتي المسابقة هذا العام في نسختها الثالثة التى يتم تنظيمها عبر الصفحة الرسمية للنائب المهندس حازم الجندي على مدار شهر رمضان المبارك، و يتم منح الفائزين بها جوائز مالية، بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وحثهم على المشاركة فيما يتم إطلاقه من فعاليات وأنشطة ثقافية مختلفة .

من جانبه، قال عضو لجنة الشباب بحزب الوفد محمد حازم الجندي، أن المسابقة تهدف لتنمية الوعي بالشخصيات ذات الأثر التاريخي، من أبناء محافظة الغربية، والأماكن الدينية والثقافية بالمحافظة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تنمية المستوى المعرفي والثقافي لاسيما للشباب والنشء الصغير، لكي يعى جيدا المقومات والموارد البشرية، التي تمتلكها مصرنا الحبيبة، وذلك لتوجيه هذه المقومات في صالح خدمة وطنه.

ووعد محمد حازم الجندي، بمزيد من التطوير والاهتمام بالتواصل الرقمي مع أبناء المحافظة، إضافة إلى أنه استمع لمقترحاتهم بشأن تطوير المحتوى ليواكب تطلعاتهم، ويساهم في تنمية الوعي لأبناء المحافظة، مؤكدا أهمية الوعى باعتباره أمن قومى لبلدنا الحبيب، إذ يجب على كل محب لبلده أن يتابع وعن كثب التحديات التي تواجه بلده.