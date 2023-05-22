الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اعرف بلدك".. عضو بالشيوخ يكرم الفائزين في مسابقة رمضان بالغربية

حازم الجندي
حازم الجندي

نظم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية احتفالاً في مدينة طنطا لتوزيع جوائز مسابقة رمضان التي نظمها لأهالى الغربية طوال رمضان الماضى ولمدة 30 يومًا.

قام محمد حازم الجندي عضو لجنة الشباب بحزب الوفد، بتوزيع جوائز المسابقة الرمضانية التى تم إطلاقها بعنوان (اعرف بلدك) على المتسابقين الفائزين بمحافظة الغربية، نيابة عن عضو الشيوخ.

وتأتي المسابقة هذا العام في نسختها الثالثة التى يتم تنظيمها عبر الصفحة الرسمية للنائب المهندس حازم الجندي على مدار شهر رمضان المبارك، و يتم منح الفائزين بها جوائز مالية، بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وحثهم على المشاركة فيما يتم إطلاقه من فعاليات وأنشطة ثقافية مختلفة .

من جانبه، قال عضو لجنة الشباب بحزب الوفد محمد حازم الجندي، أن المسابقة تهدف لتنمية الوعي بالشخصيات ذات الأثر التاريخي، من أبناء محافظة الغربية، والأماكن الدينية والثقافية بالمحافظة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تنمية المستوى المعرفي والثقافي لاسيما للشباب والنشء الصغير، لكي يعى جيدا المقومات والموارد البشرية، التي تمتلكها مصرنا الحبيبة، وذلك لتوجيه هذه المقومات في صالح خدمة وطنه.

ووعد محمد حازم الجندي، بمزيد من التطوير والاهتمام بالتواصل الرقمي مع أبناء المحافظة، إضافة إلى أنه استمع لمقترحاتهم بشأن تطوير المحتوى ليواكب تطلعاتهم، ويساهم في تنمية الوعي لأبناء المحافظة، مؤكدا أهمية الوعى باعتباره أمن قومى لبلدنا الحبيب، إذ يجب على كل محب لبلده أن يتابع وعن كثب التحديات التي تواجه بلده.

IMG-20230522-WA0002
IMG-20230522-WA0002
المهندس حازم الجندي الشيوخ لجنة حزب الوفد الغربية طنطا رمضان

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

الحكومة: التنسيق مع "المركزى" للإفراج عن المواد الخام والمستلزمات الطبية

لينك بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

إحالة أوراق "بواب" للمفتي بتهمة التعدي على طالبة بسيدي جابر

الحرف اليدوية: 250 مليون دولار حجم الصادرات ونستورد 40% من مستلزمات الإنتاج

انخفاض جديد فى أسعار الغاز لـ2.595 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس