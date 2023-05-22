الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد الجوية" تكشف ذروة ارتفاع درجات الحرارة والمتوقع خلال هذا الأسبوع

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال الفترة المقبلة، قائلة "إنه بالأمس كان يوجد منخفض جوي صحراوي موجود في الصحراء الغربية".

أضافت منار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أن الكتل القادمة من مناطق صحراوية مع سرعات رياح وصلت لأربعين كيلومترًا/ الساعة، أدى لإثارة الرمال والأتربة في أغلب محافظات الجمهورية في فترات المساء، لافتة إلى أن أغلب المحافظات انخفضت فيها الرؤية على القاهرة الكبرى لـ2000 متر خلال فترات المساء وساعات الليل. 

وأوضحت أن فصل الربيع معروف دائمًا برياح الخماسين، لافتة إلى أن الوقت الذي نمر به هو الذي يحدث فيه رياح الخماسين، وهو ما حدث أمس ومن الوارد أن يتكرر بالأمس، والوارد أن يتكرر حتى انتهاء فصل الربيع. 

وأشارت إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة كان بالأمس، حيث وصلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة إلى 36 درجة مئوية في فترات النهار، حيث كانت الكتل كلها كتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة مثيرة للأتربة، والمتوقع هو ارتفاع درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع لكن بصورة أقل مما شهدناها بالأمس.

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