«كانت تحدي».. رحلة مرام العليمي من مضيفة لمدربة طيران

كانت تحلم منذ الصِغر بالطير في السماء، رفاقها كن يريدن أن يصبحن طبيبات، إلا أن مرام العليمي، تريد أن تصبح مدربة طيران، بعد أن فٌتنت به منذ نعومة أظافرها.

بدأت “العليمي”، رحلتها في دخول هذا المجال منذ الصغر، إلا أن الحظ لم يحالفها، حتى جاءتها الفرصة الأولى في مجال الطيران أثناء بحثها عن وظيفة عندما انتقلت وزوجها إلى أمريكا، ولم يخطر ببالها أنها ستُقبل وظيفة مضيفة طيران.

تقدّمت “مرام” للعمل في أحد شركات الطيران، إلا أنَّها لم تكن تتخيل حصولها علي هذه الوظيفة، رغم طموحها، وشعرت بسعادة غامرة عندما قُبلت في الوظيفة واعتبرتها خطوة مهمة لتحقيق حلمها.

قبولها للعمل كمضيفة طيران كانت بداية مسيرتها المهنية في مجال الطيران، وأثناء قيادتها السيارة شاهدت إعلانا عن أكاديمية الطيران، وأدركت حينها أن حلمها أقرب وستحققه يومًا.

بدأت مرام العليمي، حكايتها في تصريحات خاصة لـ"الدستور" تدريبها على الطيران في الأكاديمية في يناير 2020، وما بين وباء الكورونا، وحملها، أكملت تدريبها لتصبح مدربة طيران في عام 2022، ومن مهام وظيفتها التأكد من أن فحوصات الرحلة تتبع لوائح إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، كذلك ترافق الطلاب في الرحلات الجوية وتقييم مهاراتهم بالإضافة إلى تدريبهم على الطيران، وكسرت العديد من العوائق والتحديات في طريقها للوصول إلى ما هي عليه الآن.