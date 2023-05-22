"علوم سوهاج" تنظم ندوة عن تنمية المهارات القيادية والإدارية لطلابها

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمها اتحاد طلاب كلية العلوم وطلاب من أجل مصر تحت عنوان " تنمية المهارات القيادية والإدارية للطلاب" وذلك بالتعاون مع إدارة النشاط الثقافي برعاية شباب الكلية، وبحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور زكريا عطية وكيل الكلية لشئون التعليم، والدكتور حسين عبدالحافظ وكيل الكلية للدراسات العليا والطلاب، والدكتور علاء يسري، وكيل الكلية لخدمة لبيئة وتنمية المجتمع، وعدد من الطلاب، وذلك بقاعة سيمنار الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد عبد الخالق أهمية تنفيذ مثل هذه الندوات لتنمية وصقل مهارات الطلاب القيادية والريادية وتعزيز خبرتهم بما يضمن إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية، والارتقاء بفكرهم للأفضل، خاصة أن مهارات القيادة هي إحدى اهم المهارات المرنة والمهمة اللازمة في سوق العمل المحلي والدولي.

أشار د.خالد عمران الي ضرورة الإفادة بشكل كبير من هذه الندوات والدورات التدريبية، كمنتدى لتبادل الآراء وللحوار والنقاش فيما بين الطلاب، بما يعود عليهم بالنفع، حيث إن مثل هذه الندوات تتيح لهم المناقشة الحيادية واستخلاص الأفكار والمبادرات والابتكارات المتميزة، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع لتحديد ماهية العمل في وجهة نظر كل منهم.

وأوضح الدكتور حازم المشنب أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التدريبية وحلقات النقاش التي تنظمها الكلية، بهدف تمكين الطلاب وإتاحة مختلف الأدوات والمهارات التي تساهم في صقل مواهبهم القيادية، مضيفاً أن الندوة تناولت عدة محاور منها ماهية العمل الطلابي القيادي، والخصائص التي لا بد أن يتحلى بها القائد من الشجاعة والصبر والتضحية وتحمل للمسؤولية والقدرة على التواصل مع الآخرين.

من جانبه، أوضع الدكتور يحيي ثابت المدرس بكلية التربية الرياضية بالجامعة. والمحاضر بالندوة أن الندوة تناولت ايضاً فنون الإدارة و التعامل و التأثير فى الآخرين، التعرف على أنماط وسلوكيات القيادة الإدارية، الي جانب كيفية تعزيز الإمكانات القيادية لكل أعضاء، والقدرة على إدارة الذات، وتحديد الأهداف وترتيبها حسب الأولوية.