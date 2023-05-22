زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق للعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

زار سلطان عُمان هيثم بن طارق، العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد مسجد مصر الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم بسعة 107 آلاف مصلٍ.

كما زار مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط.

وودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلطان عُمان هيثم بن طارق بمطار القاهرة الدولي في ختام زيارته إلى مصر الرسمية لمدة يومين.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطان عُمان هيثم بن طارق في قصر القبة، وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر.

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