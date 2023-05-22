ثالث أيام امتحانات شهادات القراءات.. لا شكاوى بشأن بصعوبة الامتحانات

انطلقت ثالث أيام امتحانات شهادات القراءات" التجويد- عالية القراءات- التخصص" للدور الأول، في جو من الاستقرار والانتظام، دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وأدى طلاب شهادة التجويد الامتحان في مواد القرآن الكريم والخط العربي والإملاء، في حين أدى طلاب شهادة العالية الامتحان في مادتي القرآن الكريم والتفسير، وكذلك أدى طلاب التخصص الامتحان في مادتي القرآن الكريم والتفسير.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة التجويد 1886 طالب وطالبة،بينما يبلغ عدد الطلاب المتقديمين لشهادة عالية القراءات 1471 طالب وطالبة، في حين يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لشهادة التخصص 1289 طالب وطالبة، بمجموع طلاب في الشهادات الثلاثة 4646 طالب وطالبة مقسمين على (49) لجنة على مستوى الجمهورية، وتستمر امتحانات الشهادتين التجويد وعالية القراءات إلى يوم السبت 27/5/2023، بينما تستمر امتحانات شهادة التخصص إلى يوم الأحد 28/5/2023.