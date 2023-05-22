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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار الكتب والوثائق تستقبل طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (صور)

دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق القومية

استقبلت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم، عددا من طلبة قسم ترميم وصيانة الآثار بكلية الآثار- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 

وقد استمع الطلاب والطالبات إلى شرح مستفيض من خبراء الترميم بدار الوثائق القومية وذلك أثناء زيارتهم لمعمل الترميم بالدار للاستفادة العلمية والتطبيقية في مجال علاج وصيانة وترميم المقتنيات. 

جاءت الزيارة في إطار التعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق القومية والجامعات المصرية في سبيل تأهيل الكوادر الجامعية لسوق العمل من خلال تلك الزيارات الميدانية التي تكسبهم خبرة عملية في مجالات مختلفة تشمل: الترميم والفهرسة والحفظ والرقمنة.

جدير بالذكر أن أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى  وزيرة الثقافة، قرارًا فى 18 يناير 2023 بندب الدكتور  أسامة طلعت، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بجامعة القاهرة للعمل كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لمدة عام من تاريخ صدور القرار، خلفا للدكتورة نيفين محمد موسى التى تم تعيينها مستشارا لوزيرة الثقافة.

الدكتور أسامة طلعت أستاذ علم الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآثار جامعة القاهرة، حصل على ليسانس الآثار الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1986 بتقدير جيد جدًا، ثم ماجستير الآثار الإسلامية بعنوان "أسوار صلاح الدين وأثرها في امتداد القاهرة حتى عصر المماليك" عام 1992 بامتياز، ثم الدكتوراه في الآثار الإسلامية بعنوان "الاستحكامات الحربية الإسلامية في إشبيلية وضواحيها حتى سقوط دولة الموحدين 93 - 646هـ 712 – 1248م " عام 1998م، من كلية الآثار جامعة القاهرة بالاشتراك مع كلية الآداب جامعة إشبيلية بإسبانيا بمرتبة الشرف الأولى.

عمل معيدًا بقسم الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة منذ عام 1978، ثم مدرسًا مساعدًا، ثم مدرسًا بالكلية، ثم عمل أستاذًا مساعدًا بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة عام 2004، ثم أستاذ دكتور عام 2011.

دار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة طلعت كلية الأثار ترميم وصيانة الآثار الجامعات المصرية

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