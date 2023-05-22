"الثقافة الفلسطينية" تستنكر حجب أغانٍ فلسطينية وطنية عبر المنصات الرقمية

استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية قيام منصات رقمية عالمية بحذف أغنية" أنا دمي فلسطيني" للفنان الفلسطيني محمد عسّاف، الأمر الذي اعتبرته الوزارة جزءاً من الحرب على المحتوى الفلسطيني الوطني الهادف والملتزم.

وأكدت الوزارة، فى بيان صحفي، أنه يفترض من هذه المنصات الرقمية أن تحترم تنوع الثقافات والمحتوى الذي يدافع عن حقوق الإنسان المحمي من كافة القوانين والشرائع الدولية بدلاً من أن تتساوق مع الاحتلال ومخططاته التي تطال التراث والرواية والآثار والأرض، كما على هذه المنصات الالتزام بنصرة الشعوب المضطهدة الذي هو في صلب رسالة الفن الخالدة وأن ما قامت به هذه المنصات هو ترويج لرواية الاحتلال وحجب للرواية الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أن التحريض الذي يقوم به الاحتلال، ضد الفنانين الفلسطينيين الوطنيين، هو ضد الثقافة الوطنية الفلسطينية الملتزمة، التي تعرف واجبها في الدفاع عن حقوق شعبنا، وهو يصب في خانة العدوان والاستهداف اليومي لكل ما هو فلسطيني".

على جانب آخر، وقع وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي الفلسطيني الدكتور عاطف أبوسيف اتفاقية طويلة الأمد مع مسرح وسينماتك القصبة لتنفيذ مشروع منارة رام الله الثقافية للمرحلة الثالثة بحضور رئيس مجلس الإدارة للمسرح منير سلامة.