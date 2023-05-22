توريد 81 ألف طن قمح لصوامع الإسكندرية بعد حصاد 20 ألف فدان

واصل مزارعو القمح بالإسكندرية حصاد محصول القمح لهذا العام و والتوريد إلى الصوامع والبناكر المحددة، حيث أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، الاثنين، حصاد 20250 فدانًا من المساحة المنزرعة (21 ألف و933 فدانًا).

قالت المديرية في بيان اليوم إنه تم توريد حتى الآن 81850 طنًا الصوامع والبناكر كما يلي بنكر السلام وصومعة السلام 27557 طن و590 كيلو صومعة برج العرب وصومعة مريوط: 43020 طنًا و461 كيلو، بنكر شمال القاهرة وبنكر جنوب القاهرة: 11271طن و990 كيلو.

ويبلغ سعر الأردب هذا العام زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 1500 جنيه، أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراطًا بسعر 1475 جنيهًا، وأردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1450 جنيهًا.