الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 81 ألف طن قمح لصوامع الإسكندرية بعد حصاد 20 ألف فدان

حصاد القمح بالإسكندرية
حصاد القمح بالإسكندرية

واصل مزارعو القمح بالإسكندرية حصاد محصول القمح لهذا العام و والتوريد إلى الصوامع والبناكر المحددة، حيث أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، الاثنين، حصاد 20250 فدانًا من المساحة المنزرعة (21 ألف و933 فدانًا).

قالت المديرية في بيان اليوم إنه تم توريد حتى الآن 81850 طنًا الصوامع والبناكر كما يلي بنكر السلام وصومعة السلام 27557 طن و590 كيلو صومعة برج العرب وصومعة مريوط: 43020 طنًا و461 كيلو، بنكر شمال القاهرة وبنكر جنوب القاهرة: 11271طن و990  كيلو.

ويبلغ سعر الأردب هذا العام زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 1500 جنيه، أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراطًا بسعر 1475 جنيهًا، وأردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1450 جنيهًا.

مزارعي القمح الإسكندرية مديرية الزراعة بالإسكندرية الصوامع والبناكر حصاد

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

الحكومة: التنسيق مع "المركزى" للإفراج عن المواد الخام والمستلزمات الطبية

لينك بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

الحرف اليدوية: 250 مليون دولار حجم الصادرات ونستورد 40% من مستلزمات الإنتاج

انخفاض جديد فى أسعار الغاز لـ2.595 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

إحالة أوراق "بواب" للمفتي بتهمة التعدي على طالبة بسيدي جابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس