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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

"التهاب السحايا" يتسبب في وفاة أكثر من 100 شخص في النيجر

جريدة الدستور

أطلقت النيجر ومنظمة الصحة العالمية حملة تطعيم ضدّ التهاب السحايا الذي أودى بأكثر من 100 شخص منذ يناير، خصوصًا في منطقة زيندر (جنوب)، حسبما افادت وزارة الصحة فرانس برس الإثنين.

وتسبّب التهاب السحايا منذ يناير بمصرع 102 شخص، معظمهم من الأطفال، من بين أكثر من 1810 حالات مسجّلة، وفقاً للوزارة. وأشارت إلى أنّ منطقة زيندر المتاخمة لنيجيريا هي الأكثر تضرّراً بوجود أكثر من 1470 إصابة و84 حالة وفاة.

وبحسب التلفزيون الحكومي، أطلقت النيجر ومنظمة الصحة العالمية حملة تطعيم في مدينة زيندر تستهدف حوالى 380 ألف شخص في النيجر بين 17 و25 مايو.

وتقع منطقة زيندر على حدود ولاية جيغاوا في نيجيريا، حيث ينتشر وباء آخر أيضاً، الأمر الذي يهدّد بـ"خطر تفش عالمي"، حسبما حذرت منظمة الصحة العالمية أوائل فبراير.

وقالت المنظمة "بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الظهور المتزامن لأوبئة أخرى، وانعدام الأمن ونزوح السكان، كلّ ذلك في سياق أزمة إنسانية طويلة الأمد، من المرجّح أن يساهم في انتشار (الوباء) في بلدان أخرى في المنطقة الواقعة في غرب إفريقيا.

وتقدّر المنظمة المخاطر التي يشكّلها انتشار وباء التهاب السحايا حالياً في النيجر، بأنها عالية على المستوى الوطني ومتوسطة على المستوى الإقليمي ومنخفضة على المستوى العالمي.

وتتعرّض النيجر بانتظام لوباء التهاب السحايا بسبب وقوعها داخل "حزام التهاب السحايا الإفريقي" الممتد عبر القارة، من السنغال في الغرب إلى إثيوبيا في الشرق.

وفي النيجر، تسبّب الوباء بمصرع نحو مئتي شخص في العام 2017، معظمهم من الأطفال. وفي العام 2015، أودى التهاب السحايا ب577 شخصاً من بين أكثر من 8589 حالة.

النيجر الصحة العالمية التهاب السحايا زيندر وزارة الصحة

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