"أيرينا" تعلن عن شراكة جديدة مع COP28 لتقليل حواجز إزالة الكربون

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) اليوم عن شراكة جديدة مع COP28لتفعيل نشر الطاقة النظيفة وتعبئة رأس المال في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

جاء الإعلان الرسمي بحضور الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف 28 ، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، ومايكل آر بلومبيرج، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالطموح والحلول المناخية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) تأتي هذه الشراكة قبل مؤتمر COP28 والتقييم العالمي الهام - تقييم المساهمات الوطنية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس - من أجل تمكين دعم أيرينا من دفع الجهود المبذولة لدفع التبني الواسع للطاقة المتجددة وتقليل الحواجز السياسية والفنية والمالية التي تحول دون ذلك.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) أن تعمل على بناء القدرات في جنوب شرق آسيا ، وإفريقيا ، وأمريكا اللاتينيةو تعميق قدرة IRENA على تصميم مبادرات الطاقة المتجددة المصممة خصيصًا والقابلة للتطوير من خلال توصيات السياسات ، والدعم الفني ، وحلول التمويل من أجل تسريع إزالة الكربون وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ من أجل الحياة وسبل العيش.

كما أشارت إلي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) إلي تعزيز تمويل المشروع عبرتعزيز منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة (ETAF) - منصة تمويل المناخ العالمية التابعة لـ IRENA والتي تهدف إلى تعبئة رأس المال لتوسيع نطاق تقنيات التحول إلى الطاقة القائمة على الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EMDEs) بحلول عام 2030 - وتوسيع نطاق عمل الجدوى الفنية والمالية اللازمة لتقديم مجموعة قوية من المشاريع المحتملة.

كما تهدف الشراكة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) ا مع COP28 إلي تسهيل تعبئة رأس المال الخاص: في الفترة التي تسبق مؤتمر COP28 - بالشراكة مع تحالف غلاسكو المالي من أجل Net Zero (GFANZ) - ستعمل Bloomberg Philanthropiesو IRENAمعًا لتحقيق هدف تقديم مشاريع تحويل الطاقة القابلة للاستثمار بسهولة إلى المؤسسات المالية التي التزمت إلى الصفر الصافي والسعي إلى زيادة الاستثمارات في الحلول المناخية في البلدان النامية.