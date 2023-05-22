نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالرقم القومي محافظة القاهرة

تعلن مديريات التعليم نتيجة الصف الثاني الاعدادي بعد انتهاء عمليات التصحيح واعتمادها على حدة، حيث اختلفت مواعيد عقد امتحانات الصف الثاني الإعدادي من محافظة لأخرى .

وأعلنت بعض المحافظات نتيجة الصف الثاني الإعدادي فيما تستعد الأخرى لإعلانها خلال أيام قليلة، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2023 بالرقم القومي محافظة القاهرة.

رابط بوابه التعليم الاساسي

توفر محافظة القاهرة نتيجة 2 إعدادي 2023 عبر بوابة التعليم الاساسي للطلاب ويمكنك الحصول عليها عبر الضغط على الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages ، ثم اضغط على خانة سنوات النقل ، اختر الصف الثاني الاعدادي، اختر الفصل الدراسي الثاني، حدد امتحانات العام الدراسي 2023، اكتب رقم الجلوس أو الرقم القومي ، اضغط على استعلام، وستظهر نتيجة 2 إعدادي مباشرة في حال اعتمادها رسميًا من المحافظ .

وتوفر بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف الرابع الابتدائي ونتيجة الصف الخامس الابتدائي ونتيجة الصف السادس الابتدائي مع نتيجة الصف الأول الاعدادي .

موعد نهاية العام الدراسي 2023

انتهي طلاب النقل في جميع محافظات الجمهورية من امتحانات نهاية العام الدراسي ، ويجري طلاب الشهادة الاعدادية امتحاناتهم والتي من المقرر أن تنتهي نهاية الاسبوع الجاري.

وتبدأ آخر الامتحانات وهى لطلاب الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية على أن ينتهي في منتصف يوليو المقبل لتعلن نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023 .، وتكون نهاية الترم الثاني 2023 والعام الدراسي الحالي رسميا يوم الخميس 8 يونيو 2023 في جميع المدارس .

في حين ينتهي العام الدراسي 2023 في الجامعات يوم الخميس 1 يونيو 2023، وخلال شهر يونيو ستعقد امتحانات نهاية العام 2023 للجامعات وفقا للجدول الذي ستعلنه الكليات والمعاهد.

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