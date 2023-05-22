الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالرقم القومي محافظة القاهرة

الإعدادي
الإعدادي

تعلن مديريات التعليم نتيجة الصف الثاني الاعدادي بعد انتهاء عمليات التصحيح واعتمادها على حدة، حيث اختلفت مواعيد عقد امتحانات الصف الثاني الإعدادي من محافظة لأخرى .

وأعلنت بعض المحافظات نتيجة الصف الثاني الإعدادي فيما تستعد الأخرى لإعلانها خلال أيام قليلة، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2023 بالرقم القومي محافظة القاهرة.

رابط بوابه التعليم الاساسي

توفر محافظة القاهرة نتيجة 2 إعدادي 2023 عبر بوابة التعليم الاساسي للطلاب ويمكنك الحصول عليها عبر الضغط على الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages ، ثم اضغط على خانة  سنوات النقل ، اختر الصف الثاني الاعدادي، اختر الفصل الدراسي الثاني، حدد امتحانات العام الدراسي 2023، اكتب رقم الجلوس أو الرقم القومي ، اضغط على استعلام، وستظهر نتيجة 2 إعدادي مباشرة في حال اعتمادها رسميًا من المحافظ .

بوابة الأزهر للنتائج|نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم التاني 2023.. وموعد إعلان نتائج صفوف النقل

وتوفر بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف الرابع الابتدائي ونتيجة الصف الخامس الابتدائي ونتيجة الصف السادس الابتدائي مع نتيجة الصف الأول الاعدادي . 

موعد نهاية العام الدراسي 2023

انتهي طلاب النقل في جميع محافظات الجمهورية من امتحانات نهاية العام الدراسي ، ويجري طلاب الشهادة الاعدادية امتحاناتهم والتي من المقرر أن تنتهي نهاية الاسبوع الجاري.

وتبدأ آخر الامتحانات وهى لطلاب الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية على أن ينتهي في منتصف يوليو المقبل لتعلن نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023 .، وتكون نهاية الترم الثاني 2023 والعام الدراسي الحالي  رسميا يوم الخميس 8 يونيو 2023 في جميع المدارس . 

في حين ينتهي العام الدراسي  2023 في الجامعات يوم الخميس 1 يونيو 2023، وخلال شهر يونيو ستعقد امتحانات نهاية العام 2023 للجامعات وفقا للجدول الذي ستعلنه الكليات والمعاهد.

اقرأ أيضا 

طلاب الدبلومات يؤدون الامتحانات العملية 

txt

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 الترم الثاني

 

الصف الثاني الإعدادي نتيجة الصف الثاني الإعدادي نتيجة 2 إعدادي بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف الرابع الإبتدائي نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الأول الاعدادي محمد حمدى زكى

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

بوابة الأزهر للنتائج|نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 الترم الثاني

حجز مسئول مركز تشحيم وزيوت السيارات لبيعه السولار فى السوق السوداء

رئيس الوزراء يناقش إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء

تطويق الخصوم.. لماذا دعا بايدن قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى قمة ثلاثية فى واشنطن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس