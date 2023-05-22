شولتس: بايدن أفضل من ترامب وأتمنى انتخابه لولاية جديدة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس ، اليوم الإثنين، إنه يفضل الرئيس الأمريكي جو بايدن على سلفه دونالد ترامب، ويريد إعادة انتخابه لولاية ثانية في منصبه.

وردًا على سؤال لتلميذ خلال زيارة لمدرسة ابتدائية قريبة من برلين، قال شولتس: "أعتقد أن الرئيس الحالي أفضل، لذا أريد أن يُعاد انتخابه، وذلك وفقا لوكالة رويترز الإخبارية.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن بايدن يتفوق على منافسيه الجمهوريين المحتملين، دونالد ترامب ورون ديسانتيس مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، غمرت المخاوف بشأن إعادة انتخاب بايدن الخوف من ترامب في مجموعات تركيز الناخبين المتأرجحة، وقال أحد الناخبين الذين اختاروا ترامب في عام 2016 ثم بايدن في عام 2020، أنه مهما كانت الخطوة المذكورة أعلاه ، فهذا ما أشعر به تجاه ترامب".

وأشارت الصحيفة إلى وصف جميع الناخبين الخمسة عشر في إحدى الولايات "المتأرجحة انتخابيا" تقريبًا شعورهم بالعواطف السلبية عندما رأوا الرئيس بايدن على شاشة التليفزيون أو شاشات الكمبيوتر- "مرتبك" و "قلق" و"حزين" و"آسف" وحتى "مذعور".

وقال العديد من الناخبين إنهم يتمنون ألا يترشح بايدن وخصمه الجمهوري القديم دونالد ترامب لإعادة انتخابه، وقدم العديد منهم تقييمات رهيبة لقدرات بايدن العقلية والبدنية ، ووصفوه بأنه كبير في السن أو يتكهن بإمكانية الإصابة بالخرف.

وبينما أدار مشرف المجموعة المحادثة إلى إمكانية إعادة مباراة بايدن العام المقبل مع ترامب، تغير المزاج بشكل واضح بين هؤلاء الناخبين، الذين أدلوا جميعًا بأصواتهم لترامب في عام 2016 ثم بايدن في عام 2020.

وقال تسعة من الخمسة عشر ناخبا كانوا سيصوتون مرة أخرى لبايدن، وأوضح ثلاثة إنهم سيعودون إلى ترامب وأضاف ثلاثة إنهم إما لن يصوتوا أو يجدوا مرشحًا من طرف ثالث.