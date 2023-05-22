"مش هتاجر بسمعتي".. القصة الكاملة لـ"نصب" صديق الفنان صبري عبدالمنعم عليه

تصدر الفنان صبري عبد المنعم، محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد الحديث عن نصب صديقه عليه في بيع شقته بالإتفاق مع آخرين، وذلك بعد تعرض "عبد المنعم" لوعكة صحية خطيرة خلال الشهور الماضية، واستغلال صديقه لهذا المرض دون رحمة للنصب عليه.

وكشف الفنان صبري عبد المنعم، أنه بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة في الفترة الماضية تحديدًا في شهر 7 العام الماضي، وهي تركيب دعامة في القلب، وهو الأمر الذي جعله يقلق على مستقبل أولاده لذا قرر بيع الشقة التي يمتلكها من أجل الحصول على الأموال لهم، وتأمين مستقبلهم.

وتابع في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "موضوع نصب صديقي عشرة عمري لأكثر من 12 سنة حقيقي، وأنا مش هتاجر بسمعتي عشان التريند بعد العمر دا كله على حاجة محصلتش، أنا مش من النوع إللي بيجري ورا التريند".

تعب 50 سنة في الشغل

وأضاف: "أنا عندي شقة في المقطم ودي جت بعد تعب 50 سنة في شغلي، وعرفت أعمل الشقة دي وشقة متواضعة جدًا، قولت أسيب حاجة للعيال، وبعد العملية قررت أبيع الشقة عشان أسيب فلوسها للعيال، وصاحبي عرف وقالي أنا عندي ناس يشتروها منك، وجاب فعلًا ناس، وخدت منهم شيك ولكن بعد شهرين من عملية البيع البنك بلغني أن الشيك مزور، بعدما ذهبت للبنك لمعرفة عدم حصولي على الأموال طوّال هذه الفترة، وبالفعل تواصل مع صديقي إلا أنه اختفي تمامًا وأغلق جميع هواتفه، لذا قررت الذهاب للإبلاغ عنه وعن المشترين، والشرطة تبحث باستمرار ولا زالت التحقيقات مستمرة لكي يعيدوا ليّ أموالي أو الشقة التي تم بيعها بشيك مزوّر وهو الأمر الذي أثار دهشتي حتي الآن بسبب خديعة صديقي ليّ".