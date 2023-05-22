هيئة الكتاب تشارك بـ350 عنوانًا فى معرض أبوظبى الـ32

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 28 مايو.



وتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب في المعرض ما يقرب من 350 عنواناً من إصدارات الهيئة، تنقسم إلى 53 عنوانًا في المعارف العامة، وتضم كتب: موسوعة المكتبات، وما الهرم، وما السينما، وما الشعر، وما علم الآثار، وما العروض، وحوارات الهوية الثقافية.

وفي الفلسفة 11 عنوانًا منها: غايات الإنسان وفكرة الخير، الاحتمال الفلسفي، صناعة العقل، فجر الفلسفة اليونانية، نظرية العلم الأرسطية، رواد الفلسفة في مصر الحديثة.

أما في الديانات تضم 13 عنواناً منها: صورة الإسلام في عصر النهضة، والتوراة والقرآن، والقرآن بصوت مصر، ومواسم ومناسبات الإسلام، وسلامة الإنسان في الإسلام، والخلق والوجود، وقصص الحيوانات في القرآن، وتقدم في العلوم 43 عنواناً منها: أسرار الأحجار، علم النفس والأدب، عندما يتكلم العلم، القتلة بأجزائه الثلاثة، المواد الجديدة، استشراق النفس، اعرف أهلك، التطور الحضاري، الكون رحلة إلى أعماق، تفسير الأحلام، تأملات في العلم والثقافة، ثقافة الكيمياء، السعادة الشخصية.

وتقدم 150 كتابًا في الفنون والأدب منها: فنون العصور الوسطى، اكتشاف الممثل، نباتات المستقبل، مقدمة في الفلكلور، في النقد الموسيقى، فنون المنون، دفاعات عن العقلانية، هوامش العميد، معلم يوم القيامة، أعمال سيد حجاب، أعمال صلاح عبدالصبور، ليلة الجنة، عباس العقاد مقالات نادرة، السخرية في أدب أحمد خالد توفيق، حكايات من عصر إيجاز، المرأة المهوسة.

وفي التاريخ والتراث تقدم الهيئة 40 عنواناً منها: تاريخ العلوم والحضارات، والحرب والسرد، ملكات مصر، رحلة عبر الجزيرة العربية، القاهرة تاريخها ونشأتها، أحكام النقود، الجماهير في معرفة الجواهر، مقامات بديع الزمان.

كما تقدم 20 عنوانًا للأطفال منها: وطني العربي، ملك الجبل الذهبي، الطفل الحائر، قطار المحطة، الطير الشادي، جبل الملكة الذهبية، نمولة وفيلو.