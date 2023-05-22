الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بنك ناصر يعلن شروط الحصول على دراجة بخارية لذوي الإعاقة

دراجة بخارية
دراجة بخارية

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن امتداد دوره في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، من خلال مساعدات تصرف في صورة عينية للأفراد المعاقين من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم  ومنها الدراجات البخارية، والكرسي المتحرك الكهربائي.

وأشار بنك ناصر عبر صفحته الإلكترونية إلى أن هناك عددًا من الفئات المستحقة وهي:-

الأفراد ذوي الإعاقة.

الجهات المختلفة (المستشفيات والمعاهد الحكومية).

شروط الحصول على المساعدات:

  • أن تكون حاجة ذوي الإعاقة شديدة في الحصول على وسيلة انتقال إلى الجامعة أو المعهد أو مقر عمله.
  • تصرف بشرط سلامة الأطراف العلوية، وحاسة السمع وحاسة البصر.
  • إن يكون قادرًا على القيادة بنفسه.
  • إن يكون قادرًا على تحمل تكاليف التشغيل والصيانة للدراجة والكرسي المتحرك الكهربائي.
  • ألا يقل سن ذوي الإعاقة الذي يرغب في دراجة بخارية عن (18) سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

إجراءات الحصول على الخدمة

- طلب الحصول على المساعدة من إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- بحث اجتماعي حديث معتمد يوضح الحالة الاقتصادية لذوي الإعاقة، وبيان بمفردات الدخل أن وجد يوضح قدرته المالية علي صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها، من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة أو من لجنة الزكاة التابع لها.
- تقرير طبي حديث معتمد يوضح سلامة الطرفين العلويين، وسلامة حاسة السمع والنظر لطالب الدراجة البخارية، ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه.
- عروض أسعار (بحد أدنى 3 عروض) للدراجة أو للكرسي أو للجهاز المراد شراؤه من شركات مختلفة من خلال اللجنة.
- إقرار على العميل بحظر بيع الدراجة البخارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات والمحافظة عليها.

الدراجة البخارية الحالة الاقتصادية الجهات المختلفة التضامن الاجتماعي التكافل الاجتماعي التشغيل والصيانة

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