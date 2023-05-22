الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية برقم الجلوس 2023

طلاب
طلاب

ينتظر الآلاف من الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية برقم الجلوس حيث يمكن الحصول على درجات الطلاب بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب والي أجريت خلال شهر مايو الجاري وفقا للجدول الزمني.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية برقم الجلوس 2023

تجرى امتحانات طلاب 5 ابتدائي 2022-2023 على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة في محافظة الغربية والتي يشرف عليها بشكل كامل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ويمكن الاستعلام عن درجات الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) وبإدخال كافة البيانات الشخصية للطالب وإتباع الخطوات التالية:-

خطوات استعلام نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية برقم الجلوس 2023

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالغربية (من هنا).
  • اختيار أيقونة الخدمات التعليمية.
  • تحديد خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • كتابة بيانات الطالب المستعلم بدقة.
  • إدخال رقم جلوس الطالب.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور درجات الطالب والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
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نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2023| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

نتائج طلاب 5 ابتدائي 2023

انعقدت امتحانات طلاب 5 ابتدائي في محافظة الغربية خلال الفترة من يوم 6 - 11 مايو 2023 حيث يترقب الطلاب حاليا إعلان النتائج والتي تكون من خلال هرم الألوان وهى كما يلي :-

  • اللون الأزرق: تدل على أن الطالب فاق كافة التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة وحصل على درجات من 100 - 85 درجة.
  • اللون الأخضر: تدل على أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وحصل على درجات من 85 - 65 درجة.
  • اللون الأصفر: تدل على أن الطالب يحتاج إلى دعم لاكتساب المعارف والمهارات المطلوبة وحصل على درجات من 50 - 65 درجة.
  • اللون الأحمر: تدل على أن طالب لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة وحصل على درجات من 100 - 85 درجة.

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كيفية تقييم طلاب 5 ابتدائي 2023

تعلن نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية برقم الجلوس بشكل إلكتروني ويتم تقييم الطالب في المادة الدراسية التي يكون المجموع الكلي فيها 100 درجة للترمين الأول والثاني وفقا لما يلي:

  • 60 درجة لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني.
  • 35 درجة لدرجات المهام الأدائية.
  • 5 درجات للموظبة على الحضور.

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موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2023

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