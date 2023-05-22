الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الانتهاء من أعمال صيانة للغاز بشارع ترعة السواحل في إمبابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت اليوم الإثنين، الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، من اجراء صيانة في شارع ترعة السواحل، إمبابة.

الانتهاء من أعمال صيانة للغاز بشارع ترعة السواحل في امبابة 

كانت قد أعلنت الشركة عن الصيانة وطالبت العملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالراحة، أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء ولن يتم قطع الغاز عنهم، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة المشتركين  وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالإتصال من أي تليفون أرضي بالطوارئ  أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

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