حقيقة توقيع محمد الشامى لاعب الإسماعيلى للزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن حقيقة المفاوضات مع محمد الشامي لاعب الإسماعيلي، لضمه بداية من الموسم المقبل، لتدعيم صفوف الفريق.

وكانت أنباء قوية قد ترددت في الأيام الماضية، عن ترشيح أحمد حسام ميدو للشامي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الزمالك لم يتفاوض مع الإسماعيلي أو اللاعب حتى الآن، والأمر لا يخرج عن كونه ترشيحا فقط من بعض الوكلاء.

وقال إن إدارة الزمالك لن تتسرع للتفاوض مع أي لاعب والأولوية بالنسبة لهم في ضم لاعبين أصحاب خبرات وقادرين على تحقيق البطولات حتى لا يتكرر ما حدث في الموسم الجاري من نتائج سلبية وإخفاق كبير للفريق.

وسبق ولعب الشامي بين صفوف الزمالك قبل عدة سنوات، لكنه لم يترك بصمة مع الفريق ورحل سريعًا وقتها.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الداخلية مساء اليوم الثلاثاء في السويس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.