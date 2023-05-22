احتفالًا باليوم العالمي.. جولة داخل متحف شادي عبد السلام بمكتبة الإسكندرية (صور)

يواصل متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية، اليوم الإثنين، فعالياته الممتدة لأسبوع، احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف، تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية ووزارة الثقافة المصرية.

وشملت فعاليات اليوم، زيارة لأحد أهم المتاحف للتوثيق السينمائي للفنان العالمي شادي عبد السلام بمكتبة الإسكندرية.

وشملت الجولة داخل أروقة متحف الفنان شادي عبد السلام، التعرف على تاريخه الحافل بالبصمات السينمائية المؤثرة محليا وعالميا وايضا توثيق احداث تاريخية هامة من خلال الشاشة السينمائية.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدیر المشروعات والبرامج بمتحف الفنون الجميلة، إن تنظیم الفعالیة أعتمدت على التوافق بین عناصر شعار المجلس الدولي للمتاحف "المتاحف .. الإستدامة وجودة الحیاة" والتى تسعى إلى دعم تحسین الظروف النفسیة والبدنیة والحیاتیة لزائرى المتاحف كأحد أوجه تحقیق أھداف التنمیة المستدامة 2030 وقد أتى ذلك بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف ومكتبة الإسكندریة ووزارة السیاحة.

وتابع “ممدوح” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “حرصنا على مواصلة فعاليات اليوم العالمي للمتاحف، من داخل أروقه أحد أهم المتاحف التي توثق حقبة هامة من تاريخ الفن السينمائي، وهو متحف الفنان المصري شادي عبد السلام، والانتقال إلى داخل قاعة العرض لمشاهدة فيلم ”الفلاح الفصيح"، أحد أهم أعماله الروائية والتي تم انتاجها عام 1970.

وأضاف أنه جرى التنسيق لتنظيم عدد من الزيارات المتحفية الهامة المتنوعة منها المتحف القومي للحضارة المصریة، ومركز توثیق التراث الثقافى والحضارى، وذلك لاثراء الوعي لدى الشباب الزائر وفتح افاقهم بالاطلاع على تاريخنا الغني المحتضن داخل اروقه المتاحف المصرية.

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