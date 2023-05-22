الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة ريتا الكاسياويّة الراهبة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة بذكرى القدّيسة ريتا الكاسياويّة، الراهبة، وهي ابواها من كاسيا في ايطاليا، رَزقَهما الله هذه الابنة، بعد صلوات حارة، سنة 1381. زوَّجَها أبواها الى رجلٍ قاس. عاشت معه ثَماني عشرة سنة تتحَمَله وتُصلي، وما إن بدأ يتغيّر حتى قُتل على أيدي أعداءه. دَخَلت الدير بعد تَرَمُلِها وعاشت بالتقشُف والصوم. يقال انها كانت تقضي أيامها ولياليها بالسهر والصلاة، تعبّدت لآلام المسيح وحملَت جراحاته. مَرِضَت في أواخر أيامها واحتَمَلَت آلامها بصبر ومحبة. جرت على يدها آيات كثيرة منذ حياتها. إمتازت بثقتها بالرب وبحياتها القشفة. إنتقلت الى الحياة الأبدية في مثل هذا اليوم سنة 1457 وأعلنت قداستها سنة 1900

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "يا ربي وإلهي، إنَّني أرى كم أن الصبر ضروري بالنسبة لي؛ لأن هذه الحياة مملؤة بالتناقضات. فهي لن تخلو أبدًا من الآلام والصراعات، مهما بذلت من جهدٍ لأجل السلام. – هذه هي الحال يا ولدي، ولكنني لا أريدك أن تبحث عن سلامٍ يخلو من تجارب يجب أن تتغلّب عليها، أو مضايقاتٍ تتألم منها. ولكن على العكس آمن أنك وَجَدْتَ السَّلام عندما تمتحنك المحن العديدة وتشهد المضايقات العديدة" 

 

 

 

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