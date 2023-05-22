الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سائق وإصابة آخر في انقلاب شاحنة نقل بضائع بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب شاحنة نقل بضائع في الوادي الجديد، وعلى الفور تم إرسال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى، وتم التحفظ على الجثة ونقلها للمشرحة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب شاحنة نقل بضائع على طريق الشب - توشكي في الوادي الجديد، ووفاة شخص وإصابة آخر، وتم إرسال سيارات الإسعاف على الفور لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى، وتم التحفظ على الجثة ونقلها للمشرحة.

وتبيّن انقلاب شاحنة نقل بضائع على طريق "الشب - توشكي" أسفر عن مصرع محمد جمال بكري، الذي يبلغ من العمر 43 عامًا وهو سائق الشاحنة من محافظة أسيوط، فيما أصيب مساعده نور نصر علي، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا من محافظة سوهاج، بكسر في قاعدة الجمجمة وكسر في الذراع الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى أبو سمبل العام.

وأكد شهود عيان أنه فور انقلاب الشاحنة، اندلعت النيران في جزء منها، مما أدى إلى تفحم جثة السائق، وتم التحفظ عليها ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو سمبل.

تم تحرير محضر بالحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

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