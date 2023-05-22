اعترافات المتهمين بالنصب على الفنان عبد المنعم صبري

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، إلى أقوال المتهمين بالنصب على الفنان عبد المنعم صبري، في مليون و900 ألف جنيه.

وقال المتهمين أنهم علموا أن الفنان يبحث عن شقة سكنية ، فتواصلوا معه وأوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبالفعل اقتنع ودفع لهم المبالغ المالية مقابل إيصالات الاستلام، ولكن في موعد تسليم الشقة لم يعثر عليهم ولم يتوصل لهم فأبلغ الشرطة، التي نجحت في القبض عليهم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه «نيفين. ع»، «عبد المنعم. ط»، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.



وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا «بدون رصيد» بالمبلغ المتفق عليه «36 ألف دولار»، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نيفين، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.