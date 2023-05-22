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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

استعدادًا للعيد.. وزير الزراعة: الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها بالأسواق

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

- القصير: الدولة تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم وتنويع مناشئ الاستيراد


أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة، بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية. 

 ‏ وأضاف وزير الزراعة أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات عيد الأضحى المبارك، فقد تمت الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم، 105 آلاف رأس عجول تسمين، وذلك من مناشئ متعددة، وهذه الأعداد وبالإضافة للسابق تم استيرادها وتسمينها داخل البلاد والتي تقدر بحوالي 180 ألف رأس، وكذلك بالإضافة إلى إنتاجنا المحلي، ‏سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف مما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.

 مؤكدًا سعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومي للبتلو، وكذلك تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة الإفراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها خاصة خلال عيد الأضحى.

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