الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مساعد وزير الصحة للمشروعات: تشغيل مستشفى طما فى يونيو 2024

مصطفي سالم
مصطفي سالم

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة طلبت من وزارة المالية استثمارات تقدر بـ٤٧ مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، في حين خصصت تقديرات الموازنة ١٤.٧ مليار جنيه فقط، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة موازنة وزارة الصحة.

وتساءل سالم: كيف ستقوم وزارة الصحة بسد العجز بين ما هو مخصص الذي لا يمثل ٢٥٪؜ من المطلوب مع مراعاة أن تلك التقديرات في الموازنة تمت قبل ارتفاع الأسعار؟.

وقال إن مستشفى طما بدأ العمل فيه عام ٢٠١٧، ومبانيه على ٧ آلاف متر، وللأسف الشديد وزارة الصحة هدمت جميع المباني وتوقفت الخدمة إلا بنسب ضئيلة جدا، والمواطن يسافر ٦٠ كيلو حتى يحصل على الخدمة الطبية من سوهاج أو أسيوط.

وأضاف أن مستشفى طما يتم العمل به منذ ٧ سنوات ونسب التنفيذ حتى الآن ٤٠٪؜ فقط، وما يحدث في مستشفى طما سُبة في جبين وزارة الصحة وينسف مجهود وزارة الصحة في محافظة سوهاج بالكامل، متسائلا: متى سيتم الانتهاء من العمل في مستشفى طما؟ وطلب ميعادا محددا للانتهاء منها وتشغيلها.

بدوره، أكد الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات، أنه في حالة وجود استثمارات أقل من الاستثمارات المطلوبة نقوم بتعديل الخطة ونبدأ بالأولويات، موضحا أن كل الدعم المخصص من وزارتي المالية والتخطيط تم إنفاقه بالكامل.

وأضاف: «وضعنا برنامجا زمنيا لمستشفى طما، وكنا نحتاج لتغيير مقاول الأعمال المدنية، وهو ما تم بالفعل، ولأول مرة تم تغيير جهة الإسناد ذاتها بعد التنسيق بين وزير الصحة والوزير المختص».

وأكد أنه سيتم تشغيل مستشفى طما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، وفقا لحجم الأعمال المتبقية وجدول الأعمال وتعهد بذلك أمام اللجنة.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة الموازنة بمجلس النواب سوهاج مجلس النواب محافظة سوهاج مستشفى طما موازنة وزارة الصحة مصطفى سالم وزارة المالية وكيل لجنة الخطة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

بينهم بديع والبلتاجى.. إحالة 8 من قيادات الإخوان للمفتى فى "أحداث المنصة"

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 الترم الثاني

تحقيقات "عصابة التسول": هددا الأطفال لإرغامهم على النزول للشوارع

ارتفاع حصيلة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية إلى 469822 طنا

أسعار الفضة اليوم الإثنين22 مايو في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس