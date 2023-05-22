سياسي عماني لـ"الدستور": العلاقات "المصرية - العمانية" راسخة في العديد من المجالات

أكد الأكاديمي العماني محمد بن عوض المشيخي، أن السياسة المصرية والعمانية بينهما عوامل مشتركة وخاصة في الالتزام بالقانون الدولي واتباع سياسية الحوار الهادئ وايضا ثقة كل دول الإقليم.

وأوضح “المشيخي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجميع يُدرك أهمية الدور العماني في العديد من القضايا الهامة في المنطقة ومنها دورها في الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 حيث استطاعت جمع الأطراف الدولية في مسقط ونجحت في إقناع إيران بالالتزام بالاتفاق.

وأضاف أن العلاقات “العمانية - المصرية” راسخة الجذور في مختلف المجالات فقد وصل التبادل التجاري بين البلدين إلي 850 مليون ريال عماني معربا عن أمله في مزيد من التعاون المشترك في مجال الاستثمار.

وأكد الأكاديمي العماني، أنه في مجال التعليم كان لمصر فضل كبير في النهضة العمانية التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، واستمر هذا التعاون بطرق أخري من خلال الجامعات العمانية والمصرية.

أهمية التنسيق بين مصر وعمان

وأكد السياسي العماني، أن مصر هي الدولة ذات العمق والخبرة فقد كانت الداعم الأول للدول العربية وكانت الخبرات المصرية في الوطن العربي من الشرق إلى الغرب فكانت مصر طول العقود الماضية تبعث بالخبراء وتبعث برجال القانون الذين يضعون التشريعيات والقوانين ليس في الخليج فقط إنما في كل الدول العربية فمصر هي بيت خبرة العرب وبالتالي نتائج هذه الزيارة ستكون إيجابية في مجالات عديدة خاصة في الإدارة والبحوث العلمية والصناعات والاقتصاد المعرفي.