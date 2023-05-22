انتشال جثتى عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بأبوالنمرس

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في انتشال جثتين لعاملين سقطا في بالوعة صرف صحي بمنطقة عزبة أبوأرضية من شارع شهداء مكة بنزلة الأشطر بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب المحافظة.

وتلقى الرائد مصطفى رشوان، رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي يفيد بادعاء سقوط عاملين داخل بالوعة صرف صحى بمنطقة عزبة أبوأرضية، من شارع شهداء مكة بنزلة الأشطر بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، ونجحت القوات في انتشال الجثتين وجرى نقلهما إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.