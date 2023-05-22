طاقم غاني يدير مواجهة غينيا ومصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم، هوية طاقم الحكام الذي سيتولى إدارة مباراة غينيا ومصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويحل منتخب مصر، ضيفًا على غينيا، يوم الرابع عشر من يونيو المقبل، على الملعب الكبير بمدينة مراكش المغربية، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وأسند «كاف» مهمة إدارة المباراة، إلى أن طاقم غاني، بقيادة الحكم الدولي دانييل ناي لاريا، ويعاونه كل من كواسي اشيمبونج بروبيي (مساعد أول)، ورونالد ناي دودو أدي (مساعد ثاني)، بالإضافة إلى كارلس بينل بولو (حكمًا رابعًا).

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الرابعة للتصفيات، برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب غينيا، صاحب المركز الثاني. بينما يحتل منتخبا مالاوي وإثيوبيا، المركزين الثالث والرابع (على الترتيب)، برصيد 3 نقاط لكليهما.

ويحتاج منتخبا مصر وغينيا للتعادل بأي نتيجة، في المباراة المقبلة، من أجل ضمان التأهل رسميًا إلى النهائيات، المقرر إجراءها في شهري يناير وفبراير من العام المقبل.

يذكر أن منتخب مصر، قد تغلب على مالاوي، في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2033، بنتيجتي 2-0 و4-0.

ويختتم منتخب «الفراعنة»، مشواره في التصفيات، بمواجهة ضيفه منتخب إثيوبيا، في سبتمبر المقبل.