الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبراء عمانيون لـ"الدستور": زيارة السلطان هيثم لمصر خطوة نحو تعزيز التعاون بين البلدين

الرئيس السيسي وسلطان
الرئيس السيسي وسلطان عمان

أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد بن سالم باتميره، على أهمية زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر، على جميع المستويات  الثنائية والعربية والإقليمية.

وأوضح “بن سالم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن يمكن من خلال التعاون المصري العماني حل العديد من الأزمات التي تواجه المنطقة، مُشيرًا إلى أن البلدين تملكان الخبرات الكافية والقدرة الكبيرة في هذا المجال بالنسبة لمختلف القضايا العربية والاقليمية ايضا.

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مسارات التعاون بين مصر وعمان

وقال “بن سالم” إن هناك الكثير من مجالات التعاون بين سلطنة عمان ومصر الشقيقة سواء بحكم عمق واتساع العلاقات بينهما تاريخيا وعلى امتداد العقود الخمسة الأخيرة أو بحكم المصالح المشتركة والمتبادلة والآفاق الواسعة لذلك خاصة وان التعاون بين الدولتين يسجل مزيدًا من التطور على مدى السنوات الأخيرة من خلال اللجنة العمانية المصرية المشتركة أو من خلال مجلس رجال الأعمال وهو مجلس يضم خبرات متميزة من رجال الاعمال في البلدين.

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 احمد بن سالم باتميره

وأوضح  الخبير العماني، أن الزيارة والمحادثات وما تم التوصل اليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تدفع بالتعاون الثنائى خطوات ملموسة للأمام لصالح الدولتين والشعبين الشقيقين مستفيدة من الإرادة والدعم السياسي للقيادتين الحكيمتين ومن النشاط الكبير لسفارتي البلدين في مسقط والقاهرة ومن خبرات رجال الأعمال المصريين والعمانيين ومن الكفاءات المصرية الكبيرة في مختلف المجالات.

وأكد “باتميرة” أن هناك آافاقا واسعة لتعاون المؤسسات في البلدين الان وفي المستقبل وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من خبرات واسعة وعلى مدى سنوات وعقود كثيرة في هذا المجال وعلى ضوء ما تم من خطوات وبرامج تنظيمية ومؤسسية مدروسة من كل جوانبها لتطوير الاداء الاداري في مصر خاصة مع بدء انتقال الوزارات الى العاصمة الادارية والعمل على رقمنة الاداء الاداري وتطوير قدرات العاملين وتدريبهم بشكل علمي وعملي مناسب وهو ما يتم الان

وأضاف: "هذا التعاون يتسم بأهمية كبيرة على صعيد التعاون بين البلدين في هذا المجال خاصة وان جلالة السلطان هيثم بدأ بالفعل في اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة في السلطنة واعادة تنظيم العديد من الوزارات ومجلس الوزراء ايضا ليتواكب ذلك مع رؤية عمان 2040 التي يتم تنفيذها حاليا ومما له دلالة في هذا المجال زيارة السلطان للعاصمة الادارية التي تعد اضافة بكل المعايير للمنجزات التي تتحقق بقيادة الرئيس السيسي" 

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محمد المقدم: زيارة سلطان عمان لمصر تفتح افاق للتعاون الاقتصادي والاستثماري 

من جانبه، أكد الأكاديمي العماني محمد المقدم، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ستكون بمثابة انطلاقة جديدة نحو تطوير التعاون  المشترك بين البلدين.

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محمد المقدم

 وأضاف: "تأتي الزيارة في ظل الازمات و التحديات التي تهدد الأمن العربي حيث تساعد زيارة السلطان هيثم الي مصر في تبادل الاراء في الوصول الي الاستقرار المنشود في المنطقة، وتم توقيع عددا من الاتفاقيات الاقتصادية مع تشجيع الاستثمار بين البلدين". 

وقال إن هذه الزيارة سوف تفتح افقا للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين العلاقات المصرية العمانية قديمة وحديثة ومتجددة عبر العصور.

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