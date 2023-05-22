المشدد 15 سنة لعامل سرق مشغولات ذهبية بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عاما، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالسرقة بالإكراه في القضية المقيدة، برقم 4060 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد إبراهيم عوض .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،قد تلقت إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بالدلوف إلى محل سكن المجني عليها ربة منزل وسرقتها بالإكراه داخل شقتها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه أثناء تواجد المجني عليها ربة منزل، بالشقة محل سكنها بمنطقة عبد القادر العامرية، فوجئت بقيام المتهم بالدخول إلي غرفة نومها وتعدى عليها بالضرب وإصابتها، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من نزع "غويشتين" من يدها وقرط ذهبي من أذنها، وكذلك سرقة مبلغ مالي كان بحقيبة يدها وفر هاربا .