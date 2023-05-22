السيسى فى مقدمة مودعيه.. سلطان عمان يختتم زيارته لمصر بالعاصمة الإدارية

اختتم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم، زيارته الرسميّة إلى مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدّمة مودعي السلطان هيثم بن طارق في أثناء مغادرتِه مطار القاهرة الدولي.

وزار سلطان عمان العاصمة الإدارية الجديدة في إطار الزيارة الرسمية لمصر، كما تفقد خلال جولته مدينة الثقافة والفنون ودار الأوبرا وشاهد عرضًا مرئيًّا يستعرض إمكاناتها التقنية، عقب ذلك زار متحف عواصم مصر الذي يعرض قصة العواصم المصرية وتطورها.

وأبدى السلطان هيثم بن طارق إعجابه بما شاهده في العاصمة الإدارية الجديدة من بناء فريد من نوعه يعكس عراقة العمارة المصرية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا لإنجاز هذا المشروع الحيوي.