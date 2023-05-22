"محمية وادي الجمال" ضمن فعاليات لقصور الثقافة في الشلاتين وحلايب وأبرق

شهدت مواقع فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة خلال اليومين الماضيين، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية خلال مايو الحالي.

في السياق عقد بيت ثقافة أبرق محاضرة بعنوان "محمية وادي الجمال"، ألقاها محمد جاد متحدثا عن المحمية وأنها أجمل بقاع الأرض، والتي تقع على مساحة ٧ آلاف كيلو متر وهي تقع مع جبال حماطة بمرسى علم جنوب البحر الأحمر، وأوضح "جاد" أن الوادي ينقسم إلى منطقتين المنطقة البرية ومنطقة جبال حماطة بما فيها من حيوانات وطيور نادرة، وأضاف أن المنطقة تتميز بأن بها عناصر بيئية متعددة وطبيعية مثل الجبال والأحراش والشعاب المرجانية والحشائش والشواطئ وغيرها من الأشياء التي تجعل وادي الجمال منطقة جاذبة.



وفي قصر ثقافة الشلاتين عقدت محاضرة عن "أثر التفكك الأسري على الطفل والمجتمع"، ألقتها غادة محمود أخصائي ثقافي بالقصر متحدثة عن التفكك الأسري ومعناه فشل واحد أو أكثر من أعضاء الأسرة في القيام بواجباته نحو الأسرة، مما يؤدي إلى ضعف العلاقات وحدوث التوترات بين أفرادها وأوضحت أن من أسباب التفكك الأسري؛ انشغال الآباء بشكل دائم، بجانب ثورة الاتصالات الحديثة، وتطرقت المحاضرة إلى تأثير التفكك الأسري على قيم المجتمع.

وفي سياق الفعاليات التي نظمها فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، عقد بيت ثقافة القصير محاضرة عن "المواطنة في العصر الرقمي" تحدثت بها أحلام سعيد موضحة أن المشاركة الفاعلة من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة باتت أهمية قصوى الآن، بالإضافة إلى كونها ثقافة تساعد أولياء الأمور لفهم ما يجب على الطلبة فهمه وتنفيذه، كما أعد القصر "ورشة قص ولصق" مع الفنانة ولاء شكري قامت خلالها بعمل أشكال فنية مختلفة وتم عرض النتاج مع الأطفال.

وعقد قصر ثقافة حلايب محاضرة عن "التسامح"، ألقاها درناوي فرج إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف حلايب، متحدثا عن التسامح كونه صفة من صفات الأقوياء، فيما أعدت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة عن "ترشيد استهلاك المياه" ألقاها عيد السويفي، معلم أول بمدرسة المستقبل بسفاجا متحدثا عن أهمية المياه لا حياة بدون المياه فيجب علينا جميعا الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وعدم إهدارها والاستغلال الأمثل لكل نقطة مياه.