السجن 5 سنوات لعاطل لتنقيبه عن الآثار في البدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز البدرشين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البدرشين، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار في منزله بالاشتراك مع آخرين.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، تم القبض على المتهم وبحوزته أدوات الحفر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بغرض التنقيب عن الآثار وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.