بيت الشعر يحتفي بمائة عام على ميلاد نازك الملائكة (صور)

فى إطار الاحتفال باليوم العربي للشعر الذى أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو"؛ أقام بيت الشعر العربى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن، مساء أمس الأحد، أمسية بعنوان "مائة عام على ميلاد نازك الملائكة" بحضور عدد من الشخصيات البارزة فى المجال الثقافى والأدبى العربى من بينهم: الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمى سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى رئيس مجلس أمناء بيت الشعر، دكتور حسين هنداوى الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية وأستاذ الفلسفة، الشاعر اليمنى دكتورعبد العزيز الزراعى، الاذاعية القديرة حكمت الشربينى، الشاعر عماد الغزالى، الكاتب عمرو حجازى، الاذاعية حكمت الشربينى، الشاعر سامح محجوب المشرف على بيت الشعر، بالإضافة إلى الشاعرة الشابة نيرة سعيد، وعدد من الشعراء والأكاديميين والفنانين.

وفى كلمته أعرب السفير أحمد الدليمى عن سعادته بدعوة بيت الشعر العربي للاحتفال بالذكرى المئوية للشاعرة العراقية الكبيرة نازك الملائكة، وأشاد بالمبادرة التي تنم على الوفاء لهذه الشاعرة الرائدة في الأدب العربي، واشار الى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات وخاصة على المستوي الثقافى، حيث يتشاركان تراثاً عريقاً من الحضارة.

وختم كلمته بالإشارة إلى أن نازك الملائكة تمثل فخراً للجميع ... ليس فقط على المستوى الأدبي أو الثقافي، ولكن على المستوى الإنساني ايضا، معبرا عن فخره واعتزازه بالاحتفال بهذه المناسبة، واختتم كلمته بتقديم الشكر لصندوق التنمية، والشاعر أحمد عبد المعطى حجازي والقائمين على بيت الشعر العربي.

وفى حديثه عن مسيرة نازك الملائكة الشعرية؛ قال الدكتور حسين هنداوى إنها تعد رمزًا من رموز الشعر العربي، مشيرا الى عطائها الشعرى لاسيما في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وهو الامر الذى جعلها من أبرز الأصوات الشعرية التي أثَّرت في الشعر العربي الحديث.

ومن جهته؛ عبر الناقد العراقي عبد الرحمن عبد الوهاب عن إعجابه الشديد بأسلوب نازك الملائكة في كتابة الشعر، حيث قال: "إن نازك الملائكة قدمت إسهامًا عظيمًا للشعر العربي، مشيرا إلى مسيرتها التى تعتبر إلهام للأجيال الجديدة من الشعراء والأدباء، وتذكيرهم دائما بأن الشعر العربي هو تراث ثري ومتنوع يجب المحافظة عليه وتطويره.

كما تضمنت الاحتفالية مشاركة الضيوف بقراءات شعرية لبعض قصائد نازك الملائكة، وتخلل الاحتفالية عزف عدد من المقطوعات الموسيقية على الة الكمان للفنان مصطفى مهدى.

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