الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الشرقية: إجراء جراحات عظام متقدمة وناجحة بعد تخصيص وحدة لجراحات الحوض

عملية جراحية
عملية جراحية

في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتوجيهات وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين، واستمرارًا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، ورفع الأعباء عن المريض المصري بمحافظة الشرقية.

قام الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد راشد رئيس القسم، والدكتور أحمد عبدالسلام استشاري جراحة العظام، والدكتور أحمد نوفل مقيم جراحة العظام، تحت إشراف الدكتور جلال بليغ مدير المستشفى، بإجراء جراحة متقدمة ذات طابع خاص، لتثبيت كسر خلعي بمفصل الحوض باستخدام مثبت خارجي، لطفل يبلغ من العمر ٩ سنوات، وذلك بعد إجراء كل الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، والمريض الآن بحالة جيدة ومستقرة، ويتلقى العلاج اللازم بقسم جراحة العظام تحت متابعة الأطباء بالمستشفي.

وفي سياق متصل، قام الفريق الطبي المكون من الدكتور أحمد عبدالعزيز استشاري العظام، والدكتور أيمن عبدالصمد مقيم جراحة العظام، بإجراء عملية إصلاح وتر أكيليس متمزق كليًا، وإعادة تثبيته مع الحفاظ على الأنسجة والجلد.

كما تمكن كل من الدكتور محمد الشبراوي استشاري العظام، والدكتور حسام سعيد مقيم العظام بإجراء جراحة ناجحة، لتثبيت مفصل الرسغ بمثبت خارجي، وإزالة وتهذيب الأنسجة المتآكلة نتيجة التهاب نكروزي بالساعد أدى إلى تآكل بعظمة الكعبرة، كما تم ملء الفراغ بواسطة أسمنت طبي، وذلك بعد أخذ عينات لعمل مزرعة والتأكد من التحسن.

وقد قدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، ولمدير المستشفي، والسادة الأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.

استفادة استشاري جراحة إجراء جراحات الإمكانات استشاري

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني

"متواضع وذوق جدًا".. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه مع محمد رمضان

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال بعثة إسبانية للتنقيب عن الآثار فى إهناسيا

القصة الكاملة.. كيف تصدّر محمد رمضان الترند بالدولارات؟

الزمالك يفكر فى خطف نجم الإسماعيلى.. وهذا ما طلبه المدير الفنى من ميدو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس