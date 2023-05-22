صحة الشرقية: إجراء جراحات عظام متقدمة وناجحة بعد تخصيص وحدة لجراحات الحوض

في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتوجيهات وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين، واستمرارًا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، ورفع الأعباء عن المريض المصري بمحافظة الشرقية.

قام الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد راشد رئيس القسم، والدكتور أحمد عبدالسلام استشاري جراحة العظام، والدكتور أحمد نوفل مقيم جراحة العظام، تحت إشراف الدكتور جلال بليغ مدير المستشفى، بإجراء جراحة متقدمة ذات طابع خاص، لتثبيت كسر خلعي بمفصل الحوض باستخدام مثبت خارجي، لطفل يبلغ من العمر ٩ سنوات، وذلك بعد إجراء كل الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، والمريض الآن بحالة جيدة ومستقرة، ويتلقى العلاج اللازم بقسم جراحة العظام تحت متابعة الأطباء بالمستشفي.

وفي سياق متصل، قام الفريق الطبي المكون من الدكتور أحمد عبدالعزيز استشاري العظام، والدكتور أيمن عبدالصمد مقيم جراحة العظام، بإجراء عملية إصلاح وتر أكيليس متمزق كليًا، وإعادة تثبيته مع الحفاظ على الأنسجة والجلد.

كما تمكن كل من الدكتور محمد الشبراوي استشاري العظام، والدكتور حسام سعيد مقيم العظام بإجراء جراحة ناجحة، لتثبيت مفصل الرسغ بمثبت خارجي، وإزالة وتهذيب الأنسجة المتآكلة نتيجة التهاب نكروزي بالساعد أدى إلى تآكل بعظمة الكعبرة، كما تم ملء الفراغ بواسطة أسمنت طبي، وذلك بعد أخذ عينات لعمل مزرعة والتأكد من التحسن.



وقد قدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، ولمدير المستشفي، والسادة الأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.