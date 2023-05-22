شاكر أبو المعاطي: جينات الكائن الحي تصنف ضمن التنوع البيولوجي (فيديو)

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، إن التنوع البيولوجي يعني كل الأنظمة البيئية لأي كائن حي، لافتًا إلى أن جينات الكائن الحي تصنف ضمن التنوع الحيوي أو البيولوجي.

وأضاف أبو المعاطي، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن التنوع البيولوجي هو حائط الصد الأول للحفاظ على الحياة، منوهًا بأن القمم والمؤتمرات التي نراها تتحدث عن التغيرات المناخية نشأت بسبب خلل في التنوع البيولوجي.

كل بيئة لها الصفات الخاصة بها

وأوضح أستاذ المناخ، أن أشكال التنوع البيولوجي كثيرة، معقبًا: "كل بيئة لها الصفات الخاصة بها"، لذلك أي خلل في هذا التنوع يسبب مشاكل صحية أو مشاكل في الأكل والهواء.

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن التنوع البيولوجي حدث بسبب خلل التوازن الطبيعي، مشددًا على ضرورة استخدام الطرق الذكية للحفاظ على التنوع البيولوجي، وعدم استخدام المبيدات بعدم وعي، وأيضًا لابد من مواجهة التصحر وغيرها.