الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شاكر أبو المعاطي: جينات الكائن الحي تصنف ضمن التنوع البيولوجي (فيديو)

الدكتور شاكر أبو
الدكتور شاكر أبو المعاطي

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، إن التنوع البيولوجي يعني كل الأنظمة البيئية لأي كائن حي، لافتًا إلى أن جينات الكائن الحي تصنف ضمن التنوع الحيوي أو البيولوجي.

 

وأضاف أبو المعاطي، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن التنوع البيولوجي هو حائط الصد الأول للحفاظ على الحياة، منوهًا بأن القمم والمؤتمرات التي نراها تتحدث عن التغيرات المناخية نشأت بسبب خلل في التنوع البيولوجي.

 

كل بيئة لها الصفات الخاصة بها

 

وأوضح أستاذ المناخ، أن أشكال التنوع البيولوجي كثيرة، معقبًا: "كل بيئة لها الصفات الخاصة بها"، لذلك أي خلل في هذا التنوع يسبب مشاكل صحية أو مشاكل في الأكل والهواء.

 

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن التنوع البيولوجي حدث بسبب خلل التوازن الطبيعي، مشددًا على ضرورة استخدام الطرق الذكية للحفاظ على التنوع البيولوجي، وعدم استخدام المبيدات بعدم وعي، وأيضًا لابد من مواجهة التصحر وغيرها.

التنوع البيولوجي شاكر أبو المعاطي جينات الكائن الحي جينات الكائن الحي ضمن تصنف

مواد متعلقة

محمد البهواشى: قيمة الاستثمارات العمانية بمصر فى طريقها للزيادة (فيديو)

برعاية "القومى للمرأة"|.. ورش لتعليم السيدات الحرف اليدوية ببنى سويف (فيديو)

أول تعليق لعامل البنزينة الذى عرض محمد حماقى موهبته الغنائية وطالب بتشجيعه

ناقد رياضى: الأهلى يستعد لمباراة صعبة أمام الوداد لحسم لقب البطولة الإفريقية

باحث يكشف أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان (فيديو)

ناقد رياضى: جوارديولا واحد من أعظم مدربى العالم فى الوقت الحالى (فيديو)

وزيرة البيئة: نسعى لبحث وتطوير التكنولوجيات لاستخدامها فى عمليات الرصد البيئى (فيديو)

السبت.. حفل توقيع كتاب "الأستاذ" عن سيرة ومسيرة النجم محمد صبحي

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني

"متواضع وذوق جدًا".. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه مع محمد رمضان

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال بعثة إسبانية للتنقيب عن الآثار فى إهناسيا

القصة الكاملة.. كيف تصدّر محمد رمضان الترند بالدولارات؟

طلاب الإعدادية ببورسعيد يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالطبل والمزمار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس