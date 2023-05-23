الأنبا دانيال يعين كاهناً مديرًا عامًا للعلاقات العامة بالإيبارشية

أصدر نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، قرارًا بتعيين القمص مرقس يوسف، ليكون مديرًا عامًا للعلاقات العامة بالإيبارشية.

جاء ذلك في إطار رؤية الأب المطران حول أهمية التعاون الوثيق بين الإيبارشية، ومؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، داعيًا مدير العلاقات العامة إلى التواصل المباشر مع صاحب النيافة، والأب الوكيل، في إعلان وجهة الإيبارشية المشرق، ودورها الرائد في خدمة المجتمع.

نيافة الأنبا دانيال يمنح الدرجة الإيبودياكونية للشماسين مينا وجيه ونبيل عزيز

منح نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، الدرجة الإيبودياكونية للشماسين مينا وجيه، ونبيل عزيز، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل زاهر، راعي الكاتدرائية، والقمص مرقس يوسف، والقمص بولس مهني، والقمص بيشوى يسى، والأب لوكاس رسمي، والأب ميشيل زاهر، بحضور عدد كبير من أبناء الإيبارشية، ومحبي الشماسين المرتسمين.

المطران شامي يترأس اليوم الروحي لأبناء الروم الكاثوليك بمصر والسودان

وكان قد ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، اليوم الروحي لأبناء الروم الكاثوليك بمصر والسودان، وذلك بالمدرسة البطريركية، بمصر الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة الأرشمندريت بيو فرح، راعي كنيسة سيدة البشار، بشبرا، والوكيل البطريركي في القاهرة، والإكسرخوس جورج بنا، راعي كنيسة سيدة البشارة، بالخرطوم، والوكيل البطريركي بالسودان، والأرشمندريت جورج فراس، راعي كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي، والأب نبيل أشعياء، راعي كنيسة العذراء الطاهرة، بمصر الجديدة، والأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس البطريركية بالقاهرة.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها سيادة المطران، أعقبها عدد من الفقرات المتنوعة مثل: التأملات الروحية، شهادات الحياة، الترانيم المختلفة، بقيادة بعض الشباب، بالإضافة إلى السجود أمام القربان المقدس، والألعاب الترفيهية.