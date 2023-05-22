"ديلي ميل": ملياردير مصري ينقذ حزب المحافظين ويمنحه أكبر تبرع منذ 22 عاما

كشفت تقارير بريطانية عن تبرع رجل الأعمال المصري الأصل محمد منصور، بمبلغ ضخم لصندوق حزب المحافظين في بريطانيا في أكبر هدية سياسية للحزب منذ 22 عامًا وذلك لدعم موارده المالية وسط مخاوف من أن يتفوق عليه حزب العمال في الانتخابات المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير اليوم، أن حزب المحافظين الحاكم حصل على دفعة انتخابية على شكل تبرع بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من أمين صندوق الحزب الملياردير المصري محمد منصور.

وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال المصري محمد منصور قامد بتجديد خزائن حزب المحافظين حيث كان يدعم ريشي سوناك بصفته رئيس الوزراء الذي يمكنه استعادة اقتصاد المملكة المتحدة.

وكشفت "ديلي ميل" أن التبرع الضخم أكبر مبلغ حصل عليه الحزب منذ أكثر من عقدين، منذ تبرع السير بول جيتي بنفس المبلغ في عام 2001.

وقال محمد منصور إنه يعتقد أن بريطانيا لديها رئيس وزراء – ريشي سوناك - قادر للغاية ويفهم كيف يتم دعم النمو في الاقتصاد الحديث ويمكنه جعل الاقتصاد الحديث يعمل لجميع مواطني المملكة المتحدة.

وأضاف منصور بشأن سوناك "أنظر إلى ما حققه في الأشهر الأولى له في المنصب وأعتقد ما يمكن أن يفعله في غضون خمس سنوات".

بالإضافة إلى إدارة مجموعة منصور، تم الكشف عن أن رجل الأعمال المولود في الإسكندرية مشارك في فريق سان دييجو الرئيسي لكرة القدم في الولايات المتحدة بحسب الصحيفة.

الأزمات المالية تعصف بحزب المحافظين

وفي الشهر الماضي، أفادت تقارير أن حزب المحافظين سرح عمال النظافة وموظفي الأمن في مقره بلندن في الوقت الذي يسعى فيه لدعم موارده المالية قبل الانتخابات المحلية، كما أن بعض هؤلاء الموظفون كان هناك لسنوات برواتب متواضعة وتم إنهاء خدمتهم بموجب حملة لخفض التكاليف.

وأكدت "ديلي ميل" أن حزب المحافظين عانى من تراجع كبير في التبرعات العام الماضي ، مع حدوث أسوأ انخفاض عندما كانت ليز تروس تتولى المسؤولية لمدة 49 يومًا فقط لكن التبرع من منصور سيدعم تبرعات الحزب ويشجع على المزيد منها.