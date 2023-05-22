تشافى يُعلن قائمة برشلونة لمباراة بلد الوليد فى الدورى الإسبانى

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة بلد الوليد ضمن لقاءات الجولة الـ36 لبطولة الدوري الإسباني.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم كل من بيدري، ورونالد أراوخو.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو الآتي:

حراس المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن، إيناكي بينا، أرناو تيناس.

خط الدفاع: سرجيو روبرتو، إريك جارسيا، أندرياس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: سرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، فرانك كيسي، جافي، مارتن كاسادو، بابلو توري.

الهجوم: رافينيا، آنسو فاتي، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي.



وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني في مباراة الجولة قبل الماضية بعد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين ليحقق اللقب رقم 27 في تاريخه، وذلك بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري طوال الأشهر الماضية.

وحصد برشلونة 85 نقطة يتصدر بها جدول الترتيب ويسعى لمواصلة انتصاراته من أجل إنهاء موسمه المحلي بأفضل شكل ممكن وتحقيق أكبر عدد نقاط ممكن، فيما يرغب فريق بلد الوليد في خطف انتصار مباغت والابتعاد عن الصراع على الهبوط لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

ويحتل بلد الوليد المركز الـ18 في الدوري برصيد 35 نقطة، ويفصله فارق الأهداف عن فريق خيتافي صاحب المركز الـ17.