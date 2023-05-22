"إكسترا نيوز" تبرز معلومات عن هيثم بن طارق سلطان عُمان (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، معلومات عن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

معلومات عن هيثم بن طارق سلطان عُمان:

ولد في مدينة مسقط في 11 أكتوبر 1955.

توجه إلى المملكة المتحدة لمواصلة دراسته الثانوية والجامعية.

التحق بجامعة أكسفورد في كلية بيمبروك.

تولي الحكم في 11 يناير 2020 خلفًا للسلطان الراحل قابوس.

أكد ثوابت سياسة سلطنة عمان للتعايش السلمي بين الشعوب.

أكد عدم التدخل بالشئون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول.

مسيرته العملية.. تولى عدة مناصب منها أمين عام وزارة الخارجية.

عمل وزيرًا للتراث والثقافة قرابة 18 عامًا.