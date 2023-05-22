الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صرف مكافأة للعاملين بالجامعات الحكومية بمناسبة عيد الأضحى

التعليم العالى
التعليم العالى

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، بحضور د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ود. عاطف العوام المُستشار المالي للوزير، والمُستشار سامح سيد المُستشار القانوني للوزير، وأ. أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وأعضاء مجلس الصندوق، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر للدكتور أيمن عاشور على منظومة التأمين الطبى للعاملين بالجامعات بالتعاون مع شركة مصر للتأمين؛ لدورها الهام فى توفير خدمات صحية متميزة للعاملين الإداريين بالجامعات، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة وحرصها على تقديم كل أوجه الرعاية الطبية للعاملين بالجامعات.

وأكد الوزير اعتزازه الكامل واهتمامه الشديد بجميع العاملين الإداريين بالجامعات، باعتبارهم شُركاء أساسيين في الجهود المبذولة لضمان نجاح العملية التعليمية، مُبديًا تفهمه الكامل لمطالبهم المالية، وسعيه الجاد لتحقيق استقرارهم المادي، وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأشار د. عاشور إلى حرصه على استكمال وتفعيل دور الصندوق بما يحقق مصالح العاملين الإداريين بالجامعات، مُرحبًا بكل مقترحات أعضاء المجلس، والتي من شأنها تعظيم دور الصندوق، في تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية من أجل تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات بشكل أفضل في المُستقبل.

ومن جانبه، أشاد د. منصور حسن بالدور الهام للعاملين الإداريين بالجامعات لضمان نجاح سير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تحسين أوضاعهم بما يتفق مع رؤية مصر 2030، من خلال تقديم مختلف الخدمات الصحية، والاجتماعية، والترفيهية.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على صرف مكافأة للعاملين بالجامعات الحكومية؛ وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما استعرض المجلس الموقف المالي للصندوق والإجراءات التنفيذية لتفعيل قرارات المجلس.

وناقش المجلس إمكانية تشكيل لجنة لدراسة وضع آلية لتكريم العاملين بالجامعات الحكومية، والسادة أعضاء مجلس الإدارة الذين يحالون للمعاش، ودعم الحالات الخاصة التي يتعرض لها العاملون بالجامعات الحكومية.

ووافق المجلس أيضًا على ضم العاملين بجامعة قناة السويس فى المشروع الطبي مع شركة مصر للتأمين.

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية يرأس اجتماع صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية بالجامعات الحكومية وزير التعليم وزير التعليم العالي يرأس اجتماع صندوق تحسين أحوال العاملين أيمن عاشور وزير التعليم العالي

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني

"متواضع وذوق جدًا".. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه مع محمد رمضان

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال بعثة إسبانية للتنقيب عن الآثار فى إهناسيا

القصة الكاملة.. كيف تصدّر محمد رمضان الترند بالدولارات؟

محافظ السويس يستقبل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس