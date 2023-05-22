كيفية التقديم والشروط المطلوبة للحصول على منحة جامعة ميلانو 2023 في إيطاليا
أعلنت وزارة التعليم العالي عن كيفية الحصول علي منحة جامعة ميلانو 2023 في إيطاليا في أوروبا وهي منحة ممولة بالكامل وتشمل الرسوم الدراسية الكاملة ومرتب باليورو للعام 2023-2024، للتقديم المباشر للمنحة من خلال هذا الرابط:
https://aunicalogin.polimi.it/aunicalogin/aunicalogin/controller/logout/SessioneTerminata.do?jaf_currentWFID=main&EVN_DEFAULT=evento
اسم المنحة
DSU جامعة ميلانو
الدول المتاحة للتقديم:
الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن.
المرحلة الدراسية:
البكالوريوس.
الماجستير.
مدة المنحة:
سنة للماجستير.
3 سنوات لدرجة البكالوريوس.
التمويل:
توفر المنحة الإيطالية المميزات التالية:
وجبة واحدة مجانية في اليوم.
الرسوم الدراسية مغطاة بالكامل.
إقامة مجانية.
منحة قدرها 6000 يورو في حالة عدم توفر النزل والوجبة. إذا كان متاحًا، فسيتم منح 3000 يورو.
التخصصات المتاحة:
قسم علوم وتكنولوجيا الطيران.
قسم العمارة والدراسات الحضرية.
قسم الهندسة المعمارية والبيئة المبنية وهندسة التشييد.
قسم الكيمياء والمواد والهندسة الكيميائية.
قسم الهندسة المدنية والبيئية.
قسم التصميم (التصميم)
قسم الإلكترونيات والمعلومات والهندسة الحيوية.
وزارة الطاقة.
قسم الإدارة والاقتصاد والهندسة الصناعية.
قسم الرياضيات.
قسم الهندسة الميكانيكية.
قسم الفيزياء.
ملاحظات هامة:
المنحة متاحة للجميع.
لا يوجد حد أقصي للعمر.
الملفات المطلوبة للتقديم:
جواز السفر.
كشف الدرجات وشهادة التخرج.
السيرة الذاتية
خطاب توصية
شهادة لغة.
آخر موعد للتقديم:
18 يوليو 2023
بداية الدراسة:
فبراير 2024.
وفي سياق اخر أعلنت جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، قواعد المنح الدراسية للعام الجامعي 2023/2024 وجاءت كالتالي:
اولًا: منح الطلبة المقبولين بالجامعة خلال عامهم الدراسي الأول:
1. منح التفوق في الثانوية العامة:
- يحصل الطلاب ب 300 الثلاثمائة الأوائل لكب من شعب الثانوية العامة في العام الدراسي علي منحة كاملة
- يحصل طلاب شعبة العلوم الحاصلين علي مجموع اعلي من 92% علي تخفيض 50%
- يحصل طلاب شعبة الرياضيات الحاصلين علي 90% فأكثر بنسبة 50%.
- يحصل طلاب شعبة الأدبي الحاصلين علي 85% فأكثر علي تخفيض 50%.
2- طلبة مدارس العلوم والتكنولوجيا :
- يحصل الطلاب الأوائل بكل كلية في الجامعة علي منحة دراسية واحدة لطلاب مدراس المتفوقين للطالب الأعلى في المجموع من بين الملتحقين بالكلية.
3- الطلاب المستجدون الملتحقون برامج المعاملات القانونية الدولية والاعمال والهندسة وهندسة الحاسب والعلوم:
- يحصل الطلاب علي المجموع الأعلى في الثانوية العامة من بين المتقدمين في هذه الكليات علي تخفيضات تترواح من 10% وحتي منحة كاملة وفقا لمجموعهم في الثانوية العامة