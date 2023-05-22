كيفية التقديم والشروط المطلوبة للحصول على منحة جامعة ميلانو 2023 في إيطاليا

أعلنت وزارة التعليم العالي عن كيفية الحصول علي منحة جامعة ميلانو 2023 في إيطاليا في أوروبا وهي منحة ممولة بالكامل وتشمل الرسوم الدراسية الكاملة ومرتب باليورو للعام 2023-2024، للتقديم المباشر للمنحة من خلال هذا الرابط:

https://aunicalogin.polimi.it/aunicalogin/aunicalogin/controller/logout/SessioneTerminata.do?jaf_currentWFID=main&EVN_DEFAULT=evento

اسم المنحة

DSU جامعة ميلانو

الدول المتاحة للتقديم:

الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن.

المرحلة الدراسية:

البكالوريوس.

الماجستير.

مدة المنحة:

سنة للماجستير.

3 سنوات لدرجة البكالوريوس.

التمويل:

توفر المنحة الإيطالية المميزات التالية:

وجبة واحدة مجانية في اليوم.

الرسوم الدراسية مغطاة بالكامل.

إقامة مجانية.

منحة قدرها 6000 يورو في حالة عدم توفر النزل والوجبة. إذا كان متاحًا، فسيتم منح 3000 يورو.

التخصصات المتاحة:

قسم علوم وتكنولوجيا الطيران.

قسم العمارة والدراسات الحضرية.

قسم الهندسة المعمارية والبيئة المبنية وهندسة التشييد.

قسم الكيمياء والمواد والهندسة الكيميائية.

قسم الهندسة المدنية والبيئية.

قسم التصميم (التصميم)

قسم الإلكترونيات والمعلومات والهندسة الحيوية.

وزارة الطاقة.

قسم الإدارة والاقتصاد والهندسة الصناعية.

قسم الرياضيات.

قسم الهندسة الميكانيكية.

قسم الفيزياء.

ملاحظات هامة:

المنحة متاحة للجميع.

لا يوجد حد أقصي للعمر.

الملفات المطلوبة للتقديم:

جواز السفر.

كشف الدرجات وشهادة التخرج.

السيرة الذاتية

خطاب توصية

شهادة لغة.

آخر موعد للتقديم:

18 يوليو 2023

بداية الدراسة:

فبراير 2024.

وفي سياق اخر أعلنت جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، قواعد المنح الدراسية للعام الجامعي 2023/2024 وجاءت كالتالي: