السجن 3 سنوات لعامل بمحل ملابس لتعاطي مخدر الحشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل بمحل ملابس بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مما نسب إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبرى عبد المنعم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 6709 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب ، بضبط المتهم أثناء تعاطيه المواد المخدرة بدائرة القسم.

- نتائج التحريات

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه على إثر تلقي بلاغ موضوع القضية رقم 1707 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، انتقلت قوة أمنية من القسم حيث تواجد أحد المتهمين، وبحوزته قطعتين لمخدر الحشيش، وبتواجد المتهم " ع.ال.ح" عامل بمحل ملابس، يتعاطى المخدرات بمحل الواقعة .

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمركز السموم بالمستشفى الجامعي إيجابية العينة المأخوذة من المتهم وتعاطيه مخدر الحشيش.

وأن المتهم أحرز بقصد التعاطي مخدر الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونيا ، وقد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون ،ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.